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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Сампдория
СПАЛ - Сампдория: обзор матча 03 марта 2019
СПАЛ
03.03.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 2
Завершен
Сампдория
90+4'
Я. Куртич
4'
Ф. Квальярелла
11'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Сампдория
Красная карточка
Т. Сионек
90'
+7
ГОЛ! 1:2!
Я. Куртич
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Э. Аудеро
Желтая карточка
М. Валоти
76'
76'
Желтая карточка
Д. Сала
73'
Желтая карточка
Р. Виейра
Желтая карточка
М. Фарес
71'
11'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
К. Линетти
4'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Б. Берешиньски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
2
Эмилиано Вивиано
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
СПАЛ
11
Алессандро Мургиа
ВР
17
Джакомо Полуцци
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
3-4-3
2
Вивиано
27
Фелипе
33
Бонифази
15
Сионек
10
Валоти
27
Куртич
28
Скьяттарелла
6
Миссироли
10
Флоккари
93
Фарес
37
Петанья
3-4-1-2
25
Аудеро
18
Берешиньски
25
Колли
2
Андерсен
14
Виейра
17
Линетти
26
Прат
7
Сала
17
Сапонара
11
Габбиадини
27
Квальярелла
Остались в запасе
СПАЛ
Сампдория
11
Алессандро Мургиа
ВР
17
Джакомо Полуцци
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
17
Джакомо Полуцци
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча СПАЛ - Сампдория
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
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