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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Эмполи
СПАЛ - Эмполи: обзор матча 01 декабря 2018
СПАЛ
01.12.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 2
Завершен
Эмполи
5'
Я. Куртич
66'
Я. Куртич
24'
Ф. Капуто
43'
Р. Крунич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Эмполи
90'
Желтая карточка
Л. Мчедлидзе
ГОЛ! 2:2!
Я. Куртич
Пас отдал
М. Лаццари
66'
Желтая карточка
Я. Куртич
54'
Красная карточка
Т. Сионек
49'
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
45'
+2
45'
Желтая карточка
Р. Крунич
43'
ГОЛ! 1:2!
Р. Крунич
Пас отдал
И. Беннасер
Желтая карточка
Фелипе
34'
24'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Капуто
Пас отдал
Р. Крунич
15'
Желтая карточка
Д. Майетта
ГОЛ! 1:0!
Я. Куртич
Пас отдал
П. Скьяттарелла
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
СПАЛ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Эмполи
1
Пьетро Террачиано
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
4-3-3
1
Гомис
15
Сионек
27
Фелипе
34
Викари
29
Лаццари
28
Скьяттарелла
6
Миссироли
27
Куртич
7
Антенуччи
37
Петанья
93
Фарес
3-2-3-2
49
Проведель
21
Паскуаль
26
Сильвестре
34
Везели
22
Ди Лоренцо
22
Майетта
10
Беннасер
33
Крунич
25
Траоре
27
ла Гумина
9
Капуто
Остались в запасе
СПАЛ
Эмполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
1
Пьетро Террачиано
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча СПАЛ - Эмполи
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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