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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Удинезе
СПАЛ - Удинезе: обзор матча 26 декабря 2018
СПАЛ
26.12.2018, среда, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 0
Завершен
Удинезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Удинезе
89'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
50'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
СПАЛ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
4-3-3
1
Гомис
15
Сионек
33
Бонифази
27
Фелипе
29
Лаццари
6
Миссироли
28
Скьяттарелла
10
Валоти
37
Петанья
93
Фарес
10
Флоккари
3-4-2-1
1
Муссо
17
Нуйтинк
5
Троост-Эконг
3
Опоку
8
Мандрагора
42
Фофана
17
Стригер Ларсен
7
Де Пауль
23
Пуссетто
77
Д'Алессандро
15
Ласанья
Остались в запасе
СПАЛ
Удинезе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
11
Дарвин Мачис
ЛВ
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча СПАЛ - Удинезе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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