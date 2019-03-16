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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Рома
СПАЛ - Рома: обзор матча 16 марта 2019
СПАЛ
16.03.2019, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 1
Завершен
Рома
22'
М. Фарес
60'
А. Петанья (П)
53'
Д. Перотти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Рома
Замена
Л. Шимич
️️️️
А. Мургиа
84'
80'
Замена
Д. Сантон
️️️️
Р. Карсдорп
Замена
П. Скьяттарелла
️️️️
Я. Куртич
80'
Замена
В. Реджини
️️️️
М. Лаццари
77'
69'
Желтая карточка
Б. Кристанте
Желтая карточка
С. Миссироли
64'
63'
Желтая карточка
Д. Перотти
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Петанья
60'
57'
Желтая карточка
Жуан
Желтая карточка
М. Фарес
54'
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Перотти
Желтая карточка
Т. Сионек
52'
46'
Замена
Д. Перотти
️️️️
С. Эль-Шаарави
46'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Д. Клюйверт
45'
+2
Желтая карточка
Э. Джеко
40'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
ГОЛ! 1:0!
М. Фарес
Пас отдал
Т. Сионек
22'
Желтая карточка
Ф. Викари
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
2
Эмилиано Вивиано
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
СПАЛ
17
Джакомо Полуцци
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
19
Анте Чорич
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
4-2-3
2
Вивиано
33
Бонифази
34
Викари
15
Сионек
29
Лаццари
27
Куртич
6
Миссироли
7
Антенуччи
93
Фарес
37
Петанья
4-2-2-2
1
Ольсен
2
Карсдорп
5
Маркано
15
Жуан
17
Фасио
4
Кристанте
15
Н'Зонзи
19
Клюйверт
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
14
Шик
29
Лаццари
13
Реджини
13
Реджини
29
Лаццари
11
Мургиа
2
Шимич
2
Шимич
11
Мургиа
27
Куртич
28
Скьяттарелла
28
Скьяттарелла
27
Куртич
2
Карсдорп
18
Сантон
18
Сантон
2
Карсдорп
19
Клюйверт
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
19
Клюйверт
92
Эль-Шаарави
8
Перотти
8
Перотти
92
Эль-Шаарави
Остались в запасе
СПАЛ
Рома
17
Джакомо Полуцци
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
19
Анте Чорич
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
17
Джакомо Полуцци
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
19
Анте Чорич
АП
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча СПАЛ - Рома
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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