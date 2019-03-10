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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - СПАЛ
Интер - СПАЛ: обзор матча 10 марта 2019
Интер
10.03.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 0
Завершен
СПАЛ
67'
М. Политано
77'
Р. Гальярдини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - СПАЛ
Желтая карточка
А. Раноккия
90'
+2
90'
Желтая карточка
Ф. Викари
ГОЛ! 2:0!
Р. Гальярдини
Пас отдал
С. Соареш
77'
ГОЛ! 1:0!
М. Политано
67'
63'
Желтая карточка
Фелипе
Желтая карточка
Ж. Мариу
57'
57'
Желтая карточка
М. Валоти
45'
Желтая карточка
А. Петанья
29'
Желтая карточка
С. Миссироли
Желтая карточка
Р. Гальярдини
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
СПАЛ
2
Эмилиано Вивиано
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
СПАЛ
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
17
Джакомо Полуцци
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ханданович
29
Дальберт
6
де Врей
13
Миранда
21
Соареш
77
Брозович
27
Асамоа
21
Гальярдини
23
Мариу
21
Политано
10
Мартинес
3-4-3
2
Вивиано
34
Викари
27
Фелипе
33
Бонифази
10
Валоти
28
Скьяттарелла
6
Миссироли
27
Куртич
93
Фарес
10
Флоккари
37
Петанья
Остались в запасе
Интер
СПАЛ
5
Иван Перишич
ЛВ
93
Даниэле Паделли
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
17
Джакомо Полуцци
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
5
Иван Перишич
ЛВ
93
Даниэле Паделли
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
17
Джакомо Полуцци
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Интер - СПАЛ
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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