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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - СПАЛ
Рома - СПАЛ: обзор матча 20 октября 2018
Рома
20.10.2018, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 2
Завершен
СПАЛ
38'
А. Петанья (П)
56'
К. Бонифази
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - СПАЛ
Желтая карточка
Ф. Фасио
82'
78'
Замена
А. Гомис
️️️️
М. Валоти
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Л. Пеллегрини
78'
75'
Вторая желтая
В. Милинкович-Савич
75'
Желтая карточка
В. Милинкович-Савич
Замена
А. Чорич
️️️️
Д. Ундер
71'
70'
Замена
М. Фарес
️️️️
М. Вальдифиори
69'
Желтая карточка
Э. Луис
66'
Замена
Э. Луис
️️️️
А. Палоски
64'
Желтая карточка
А. Палоски
Желтая карточка
Д. Ундер
62'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Б. Кристанте
59'
56'
ГОЛ! 0:2!
К. Бонифази
Пас отдал
М. Вальдифиори
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Петанья
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
37'
30'
Желтая карточка
С. Миссироли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
СПАЛ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
19
Анте Чорич
АП
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
4-2-3-1
1
Ольсен
5
Маркано
17
Фасио
3
Пеллегрини
24
Флоренци
4
Кристанте
15
Н'Зонзи
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
7
Ундер
10
Джеко
3-2-3-2
32
Милинкович-Савич
4
Коста
33
Бонифази
34
Викари
29
Лаццари
15
Сионек
16
Вальдифиори
10
Валоти
6
Миссироли
9
Палоски
37
Петанья
4
Кристанте
19
Клюйверт
19
Клюйверт
4
Кристанте
3
Пеллегрини
15
Пасторе
15
Пасторе
3
Пеллегрини
7
Ундер
19
Чорич
19
Чорич
7
Ундер
10
Валоти
1
Гомис
1
Гомис
10
Валоти
9
Палоски
25
Луис
25
Луис
9
Палоски
16
Вальдифиори
93
Фарес
93
Фарес
16
Вальдифиори
Остались в запасе
Рома
СПАЛ
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
Остались в запасе
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Рома - СПАЛ
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
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