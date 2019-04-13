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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Ювентус
СПАЛ - Ювентус: обзор матча 13 апреля 2019
СПАЛ
13.04.2019, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 1
Завершен
Ювентус
49'
К. Бонифази
74'
С. Флоккари
30'
М. Кен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Ювентус
Желтая карточка
Ф. Викари
90'
+3
Желтая карточка
С. Миссироли
87'
Желтая карточка
М. Фарес
83'
Желтая карточка
С. Флоккари
75'
ГОЛ! 2:1!
С. Флоккари
Пас отдал
А. Мургиа
74'
ГОЛ! 1:1!
К. Бонифази
Пас отдал
П. Скьяттарелла
49'
45'
+1
Желтая карточка
Ж. Канселу
38'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Кен
Пас отдал
Ж. Канселу
Желтая карточка
М. Лаццари
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
2
Эмилиано Вивиано
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Мойзе Кен
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
СПАЛ
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
4-2-3
2
Вивиано
33
Бонифази
34
Викари
15
Сионек
29
Лаццари
6
Миссироли
28
Скьяттарелла
37
Петанья
93
Фарес
10
Флоккари
4-3-2
1
Перин
22
Де Шильо
2
Канселу
15
Барцальи
37
Спинаццола
7
Куадрадо
30
Бентанкур
20
Кастанос
21
Дибала
9
Кен
Остались в запасе
СПАЛ
Ювентус
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча СПАЛ - Ювентус
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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