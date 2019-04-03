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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Лацио
СПАЛ - Лацио: обзор матча 03 апреля 2019
СПАЛ
03.04.2019, среда, 22:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Лацио
89'
А. Петанья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Лацио
90'
+5
Желтая карточка
М. Пароло
90'
+4
Желтая карточка
Т. Стракоша
90'
+4
Желтая карточка
Р. Дурмиси
Желтая карточка
А. Палоски
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Петанья
89'
Желтая карточка
М. Лаццари
82'
63'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
57'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
11
Алессандро Мургиа
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
СПАЛ
17
Джакомо Полуцци
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-2-3
11
Мургиа
13
Реджини
15
Сионек
34
Викари
29
Лаццари
6
Миссироли
27
Куртич
37
Петанья
10
Флоккари
93
Фарес
4-3-1-2
1
Стракоша
77
Марушич
15
Ачерби
4
Патрик
15
Баштуш
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
Остались в запасе
СПАЛ
Лацио
17
Джакомо Полуцци
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
17
Джакомо Полуцци
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча СПАЛ - Лацио
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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