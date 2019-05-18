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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - СПАЛ
Удинезе - СПАЛ: обзор матча 18 мая 2019
Удинезе
18.05.2019, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
3 : 2
Завершен
СПАЛ
6'
Самир
31'
С. Окака-Чука
35'
С. Окака-Чука
53'
А. Петанья
59'
М. Валоти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - СПАЛ
Желтая карточка
Р. Де Пауль
83'
75'
Желтая карточка
М. Янкович
72'
Желтая карточка
Я. Куртич
Желтая карточка
Р. Мандрагора
67'
59'
ГОЛ! 3:2!
М. Валоти
Пас отдал
Я. Куртич
53'
ГОЛ! 3:1!
А. Петанья
Пас отдал
К. Бонифази
Желтая карточка
Самир
45'
39'
Желтая карточка
М. Фарес
ГОЛ! 3:0!
С. Окака-Чука
Пас отдал
Р. Де Пауль
35'
ГОЛ! 2:0!
С. Окака-Чука
Пас отдал
Р. Де Пауль
31'
Желтая карточка
М. Зеегелар
28'
ГОЛ! 1:0!
Самир
Пас отдал
Р. Де Пауль
6'
5'
Желтая карточка
Ф. Викари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
30
Сандро
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
СПАЛ
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Удинезе
12
Николас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
СПАЛ
22
Андреа Фулиньяти
ВР
17
Джакомо Полуцци
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
4-4-2
1
Муссо
4
Зеегелар
5
Троост-Эконг
87
Де Майо
33
Самир
17
Стригер Ларсен
30
Сандро
8
Мандрагора
7
Де Пауль
15
Ласанья
77
Окака-Чука
4-2-3
11
Мургиа
29
Лаццари
15
Сионек
33
Бонифази
34
Викари
27
Куртич
10
Валоти
93
Фарес
37
Петанья
10
Флоккари
Остались в запасе
Удинезе
СПАЛ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
12
Николас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
22
Андреа Фулиньяти
ВР
17
Джакомо Полуцци
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
12
Николас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
17
Джакомо Полуцци
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Удинезе - СПАЛ
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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