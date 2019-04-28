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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Дженоа
СПАЛ - Дженоа: обзор матча 28 апреля 2019
СПАЛ
28.04.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
36'
Фелипе
56'
Д. Лападула
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Дженоа
81'
Желтая карточка
Д. Лападула
66'
Желтая карточка
Э. Ролон
62'
Желтая карточка
К. Ромеро
56'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лападула
Пас отдал
К. Ромеро
Желтая карточка
А. Петанья
53'
Желтая карточка
Ф. Викари
39'
ГОЛ! 1:0!
Фелипе
Пас отдал
Ф. Викари
36'
Желтая карточка
Фелипе
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
2
Эмилиано Вивиано
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
СПАЛ
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
35
Эстебан Ролон
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
4-2-3
2
Вивиано
27
Фелипе
34
Викари
33
Бонифази
29
Лаццари
6
Миссироли
27
Куртич
37
Петанья
93
Фарес
10
Флоккари
4-1-2-3
13
Раду
21
Ромеро
22
Гюнтер
4
Кришито
87
Жуканович
16
Радованович
21
Лерагер
36
Маццителли
8
Куаме
88
Лазович
21
Пандев
Остались в запасе
СПАЛ
Дженоа
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
13
Педру Перейра
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
35
Эстебан Ролон
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
35
Эстебан Ролон
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча СПАЛ - Дженоа
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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