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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - СПАЛ
Эмполи - СПАЛ: обзор матча 20 апреля 2019
Эмполи
20.04.2019, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 4
Завершен
СПАЛ
22'
Ф. Капуто
47'
Х. Траоре
38'
А. Петанья (П)
44'
С. Флоккари
61'
А. Петанья
88'
М. Антенуччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - СПАЛ
Желтая карточка
Р. Крунич
90'
+1
88'
ГОЛ! 2:4!
М. Антенуччи
Пас отдал
А. Петанья
82'
Желтая карточка
А. Мургиа
Желтая карточка
М. Бриги
76'
71'
Желтая карточка
С. Миссироли
62'
Желтая карточка
А. Петанья
61'
ГОЛ! 2:3!
А. Петанья
Пас отдал
С. Флоккари
Желтая карточка
Х. Траоре
52'
ГОЛ! 2:2!
Х. Траоре
Пас отдал
Л. Мчедлидзе
47'
44'
ГОЛ! 1:2!
С. Флоккари
Пас отдал
М. Лаццари
40'
Желтая карточка
Т. Сионек
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Петанья
30'
Желтая карточка
М. Лаццари
ГОЛ! 1:0!
Ф. Капуто
Пас отдал
Р. Крунич
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
22
Бартломей Дронговски
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
СПАЛ
11
Алессандро Мургиа
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
СПАЛ
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
3-2-4-1
22
Дронговски
22
Майетта
15
Делл'Орко
34
Везели
43
Николау
22
Ди Лоренцо
33
Крунич
10
Беннасер
82
Капецци
25
Траоре
9
Капуто
3-2-2-2
11
Мургиа
33
Бонифази
34
Викари
15
Сионек
29
Лаццари
4
Коста
27
Куртич
6
Миссироли
37
Петанья
10
Флоккари
Остались в запасе
Эмполи
СПАЛ
49
Иван Проведель
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
49
Иван Проведель
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Эмполи - СПАЛ
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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