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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Фиорентина
СПАЛ - Фиорентина: обзор матча 17 февраля 2019
СПАЛ
17.02.2019, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 4
Завершен
Фиорентина
36'
А. Петанья
44'
Э. Фернандес
79'
Ж. Верету (П)
81'
Д. Симеоне
88'
Жерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Фиорентина
88'
ГОЛ! 1:4!
Жерсон
81'
ГОЛ! 1:3!
Д. Симеоне
Пас отдал
Ж. Верету
79'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ж. Верету
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
78'
55'
Желтая карточка
Н. Миленкович
44'
ГОЛ! 1:1!
Э. Фернандес
Пас отдал
К. Бираги
Желтая карточка
Т. Сионек
41'
Желтая карточка
М. Фарес
39'
ГОЛ! 1:0!
А. Петанья
36'
35'
Желтая карточка
К. Бираги
25'
Желтая карточка
Ж. Верету
9'
Желтая карточка
Э. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
2
Эмилиано Вивиано
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
СПАЛ
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
4-3-3
2
Вивиано
15
Сионек
27
Фелипе
33
Бонифази
29
Лаццари
27
Куртич
10
Валоти
16
Вальдифиори
7
Антенуччи
93
Фарес
37
Петанья
3-2-3-1-1
40
Лафон
14
Уго
31
Миленкович
11
Чеккерини
6
Фернандес
3
Бираги
17
Верету
24
Бенасси
8
Жерсон
14
Кьеза
10
Муриэль
Остались в запасе
СПАЛ
Фиорентина
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
1
Пьетро Террачиано
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча СПАЛ - Фиорентина
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
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