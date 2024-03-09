Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Moutir Chajia - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Moutir Chajia
    Команда Комо
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Комо 27 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2024 70' -90' Комо (Комо) 1:1 Козенца (Козенца)
    05.05.2024 Был в запасе Модена (Модена) 0:0 Комо (Комо)
    01.05.2024 84' -90' Комо (Комо) 2:1 Циттаделла (Циттаделла)
    27.04.2024 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Комо (Комо)
    20.04.2024 79' -90' Феральписало (Сало) 2:5 Комо (Комо)
    13.04.2024 66' -90' Комо (Комо) 2:1 Бари (Бари)
    06.04.2024 71' -90' Катанцаро (Катанцаро) 1:2 Комо (Комо)
    01.04.2024 71' -90' Комо (Комо) 2:0 Зюйдтироль (Брессаноне)
    16.03.2024 57' -90' Комо (Комо) 3:1 Пиза (Пиза)
    87'
    09.03.2024 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 2:1 Комо (Комо)
    03.03.2024 81' -90' Комо (Комо) 2:1 Венеция (Венеция)
    24.02.2024 80' -90' Комо (Комо) 1:1 Парма (Парма)
    17.02.2024 69' -90' Палермо (Палермо) 3:0 Комо (Комо)
    09.02.2024 Был в запасе Комо (Комо) 1:0 Брешиа (Брешиа)
    03.02.2024 Был в запасе Тернана (Терни) 0:1 Комо (Комо)
    27.01.2024 67' -90' Комо (Комо) 0:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    20.01.2024 1' -69' Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия) 2:2 Комо (Комо)
    48'
    13.01.2024 69' -90' Комо (Комо) 4:0 Специя (Ла Специя)
    26.12.2023 75' -90' Козенца (Козенца) 1:2 Комо (Комо)
    23.12.2023 46' -90' Комо (Комо) 3:3 Палермо (Палермо)
    16.12.2023 86' -90' Брешиа (Брешиа) 2:0 Комо (Комо)
    10.12.2023 33' -90' Комо (Комо) 2:1 Модена (Модена)
    03.12.2023 Был в запасе Зюйдтироль (Брессаноне) 0:1 Комо (Комо)
    28.11.2023 1' -85' Комо (Комо) 0:0 Лекко (Лекко)
    25.11.2023 76' -90' Комо (Комо) 2:1 Феральписало (Сало)
    11.11.2023 Был в запасе Асколи (Асколи-Пичено) 0:1 Комо (Комо)
    04.11.2023 63' -90' Пиза (Пиза) 1:1 Комо (Комо)
    28.10.2023 62' -90' Комо (Комо) 1:0 Катанцаро (Катанцаро)
    90'
    20.10.2023 62' -90' Парма (Парма) 2:1 Комо (Комо)
    08.10.2023 46' -90' Комо (Комо) 1:3 Кремонезе (Кремона)
    01.10.2023 1' -65' Бари (Бари) 1:1 Комо (Комо)
    27.09.2023 85' -90' Комо (Комо) 1:0 Сампдория (Генуя)
    17.09.2023 Был в запасе Комо (Комо) 2:1 Тернана (Терни)
    83'
    03.09.2023 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:1 Комо (Комо)
    26.08.2023 1' -59' Комо (Комо) 2:2 Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
    20.08.2023 1' -64' Венеция (Венеция) 3:0 Комо (Комо)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+