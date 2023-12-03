Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Зюйдтироль - Комо
Зюйдтироль - Комо: обзор матча 03 декабря 2023
Зюйдтироль
03.12.2023, воскресенье, 18:15
Италия. Серия В, 15 тур
0 : 1
Завершен
Комо
73'
О. Абильдгор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюйдтироль - Комо
Желтая карточка
А. Масиелло
90'
+2
90'
+1
Замена
Л. Виньяли
️️️️
Л. Да Кунья
90'
+1
Замена
L. Kerrigan
️️️️
П. Кутроне
80'
Замена
М. Сала
️️️️
Н. Иоанну
79'
Замена
A. Bellemo
️️️️
Б. Лассин Коне
79'
Замена
А. Габриеллони
️️️️
С. Верди
Замена
Р. Черво
️️️️
G. Lunetta
78'
Замена
A. Cagnano
️️️️
С. Дави
78'
73'
Желтая карточка
Б. Лассин Коне
73'
ГОЛ! 0:1!
О. Абильдгор
Замена
J. Broh
️️️️
Д. Петерс
46'
35'
Желтая карточка
С. Верди
29'
Желтая карточка
M. Curto
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
24
Симоне Дави
ЦП
7
Gabriel Lunetta
ЦП
21
Фабиан Тайт
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
17
Даниэле Казираги
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
14
Николас Иоанну
(К)
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
92
Бен Лассин Коне
АП
90
Симоне Верди
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Зюйдтироль
22
Stefan Alex Dregan
ВР
12
Giacomo Drago
ВР
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
27
Cristian Shiba
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
15
Jérémie Broh
ЦП
33
Silvio Merkaj
ЦФ
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
8
Alessandro Bellemo
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
10
Fabio Rispoli
ЦП
20
Liam Kerrigan
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
3-4-3
1
55
14
Куомо
5
Масиелло
24
Дави
21
Тайт
42
Петерс
7
7
Раути
17
Казираги
31
3-3-2-2
1
Шемпер
26
93
Барба
14
Иоанну
84
Кассандро
28
Абильдгор
25
92
Коне
90
Верди
7
Да Кунья
10
Кутроне
24
Дави
32
32
24
Дави
42
Петерс
15
15
42
Петерс
7
20
Черво
20
Черво
7
7
Да Кунья
8
Виньяли
8
Виньяли
7
Да Кунья
92
Коне
8
8
92
Коне
10
Кутроне
20
20
10
Кутроне
14
Иоанну
3
Сала
3
Сала
14
Иоанну
90
Верди
99
Габриеллони
99
Габриеллони
90
Верди
Остались в запасе
Зюйдтироль
Комо
22
Stefan Alex Dregan
ВР
12
Giacomo Drago
ВР
27
Cristian Shiba
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
7
Moutir Chajia
ЦП
10
Fabio Rispoli
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
22
Stefan Alex Dregan
ВР
12
Giacomo Drago
ВР
27
Cristian Shiba
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
7
Moutir Chajia
ЦП
10
Fabio Rispoli
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Зюйдтироль - Комо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Ди Марко
(Чампино)
Стадион:
Стадио Друсо
Новости команд
Все
Зюйдтироль
Комо
Серия А: шансы «Комо» и «Ювентуса» на победу в матче 13-го тура
10:09
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
Вчера, 22:53
«Манчестер Юнайтед» нашел замену на случай ухода Фернандеша
Вчера, 14:00
Игрок «Комо» противится возвращению в «Реал»
Вчера, 13:44
7
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
Серия А: шансы «Комо» и «Ювентуса» на победу в матче 13-го тура
10:09
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
Вчера, 22:53
«Манчестер Юнайтед» нашел замену на случай ухода Фернандеша
Вчера, 14:00
Игрок «Комо» противится возвращению в «Реал»
Вчера, 13:44
7
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+