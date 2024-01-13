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Расписание матчей
Италия. Серия B
Комо - Специя
Комо - Специя: обзор матча 13 января 2024
Комо
13.01.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 20 тур
4 : 0
Завершен
Специя
27'
Л. Да Кунья
37'
П. Кутроне
59'
А. Габриеллони
63'
Л. Да Кунья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комо - Специя
88'
Замена
N. Pietra
️️️️
Ф. Бандинелли
79'
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
Замена
С. Верди
️️️️
Л. Да Кунья
75'
Желтая карточка
О. Абильдгор
72'
Замена
M. Chajia
️️️️
А. Габриеллони
69'
Замена
М. Виджорито
️️️️
А. Шемпер
69'
65'
Замена
Л. Виньяли
️️️️
С. Элиа
ГОЛ! 4:0!
Л. Да Кунья
63'
ГОЛ! 3:0!
А. Габриеллони
Пас отдал
О. Абильдгор
59'
46'
Замена
Л. Моро
️️️️
М. Антонуччи
ГОЛ! 2:0!
П. Кутроне
Пас отдал
Л. Да Кунья
37'
ГОЛ! 1:0!
Л. Да Кунья
Пас отдал
О. Абильдгор
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
8
Alessandro Bellemo
(К)
ЦП
3
Марко Сала
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Специя
41
Йерун Зут
ВР
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
43
Димитриос Николау
(К)
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
29
Франческо Кассата
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
71
Сальваторе Элиа
ПВ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
34
Diego Ronco
ЦЗ
4
Matteo Solini
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
10
Fabio Rispoli
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
9
Альберто Черри
ЦФ
Специя
40
Петар Зовко
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
4
Мики Бош
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
36
Pietro Candelari
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Шемпер
25
93
Барба
26
28
Абильдгор
8
11
Санчес
3
Сала
99
Габриеллони
10
Кутроне
7
Да Кунья
3-1-2-1-3
41
Зут
98
Амьен-Аду
43
Николау
3
Гелашвили
94
Эспозито
29
Кассата
23
Бандинелли
71
Элиа
10
Верде
16
Антонуччи
94
Пио Эспозито
1
Шемпер
22
Виджорито
22
Виджорито
1
Шемпер
99
Габриеллони
7
7
99
Габриеллони
7
Да Кунья
90
Верди
90
Верди
7
Да Кунья
71
Элиа
8
Виньяли
8
Виньяли
71
Элиа
23
Бандинелли
15
15
23
Бандинелли
16
Антонуччи
9
Моро
9
Моро
16
Антонуччи
Остались в запасе
Комо
Специя
34
Diego Ronco
ЦЗ
4
Matteo Solini
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
10
Fabio Rispoli
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
40
Петар Зовко
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
4
Мики Бош
ЦЗ
36
Pietro Candelari
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Остались в запасе
34
Diego Ronco
ЦЗ
4
Matteo Solini
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
10
Fabio Rispoli
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
4
Мики Бош
ЦЗ
36
Pietro Candelari
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Статистика матча Комо - Специя
1
1
Всего ударов по воротам
27
13
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
23
10
Офсайды
1
1
Количество передач
429
436
Сейвы
5
5
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
14
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
18
9
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Главный судья:
Niccolò Baroni, Italy
Стадион:
Джузеппе Синигалья
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