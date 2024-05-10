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Расписание матчей
Италия. Серия B
Комо - Козенца
Комо - Козенца: обзор матча 10 мая 2024
Комо
10.05.2024, пятница, 21:30
Италия. Серия В, 38 тур
1 : 1
Завершен
Козенца
74'
С. Верди (П)
30'
Д. Тутино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комо - Козенца
82'
Замена
J. Tyler Novello
️️️️
С. Маццокки
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
П. Кутроне
82'
77'
Желтая карточка
M. Camporese
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Верди
74'
71'
Замена
V. Crespi
️️️️
Д. Тутино
71'
Замена
Л. Канотто
️️️️
М. Маррас
Замена
M. Chajia
️️️️
Л. Да Кунья
70'
57'
Замена
L. Marson
️️️️
А. Микаи
Замена
С. Верди
️️️️
Г. Стрефецца
46'
Замена
Д. Базелли
️️️️
A. Bellemo
46'
43'
Желтая карточка
А. Микаи
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тутино
Пас отдал
A. Florenzi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
8
Alessandro Bellemo
(К)
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
3
Марко Сала
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Козенца
1
Алессандро Микаи
(К)
ВР
11
Томмазо Д'Орацио
ЛЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
23
Маттиа Вивиани
ЦП
7
Мануэль Маррас
ПВ
13
A. Meroni
ЦФ
5
Michele Camporese
ЦФ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
90
Симоне Верди
АП
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Козенца
77
Leonardo Marson
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
46
Antonio Barone
ЦЗ
18
Bright Gyamfi
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
42
Идриз Воца
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
27
Луиджи Канотто
ПВ
32
Франческо Форте
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
36
Jahce Tyler Novello
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
2-3-1-4
1
Шемпер
18
Гольданига
93
Барба
6
Йовине
23
Браунедер
8
7
Стрефецца
3
Сала
99
Габриеллони
7
Да Кунья
10
Кутроне
2-1-1-1-5
1
Микаи
2
11
Д'Орацио
98
Цуккон
23
Вивиани
7
Маррас
13
99
Тутино
30
Маццокки
34
5
8
33
Базелли
33
Базелли
8
7
Да Кунья
7
7
7
Да Кунья
7
Стрефецца
90
Верди
90
Верди
7
Стрефецца
10
Кутроне
17
Нсаме
17
Нсаме
10
Кутроне
1
Микаи
77
77
1
Микаи
7
Маррас
27
Канотто
27
Канотто
7
Маррас
99
Тутино
17
17
99
Тутино
30
Маццокки
36
36
30
Маццокки
Остались в запасе
Комо
Козенца
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
46
Antonio Barone
ЦЗ
18
Bright Gyamfi
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
42
Идриз Воца
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
32
Франческо Форте
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Остались в запасе
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
46
Antonio Barone
ЦЗ
18
Bright Gyamfi
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
42
Идриз Воца
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
32
Франческо Форте
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Давиде Дьониги
Статистика матча Комо - Козенца
2
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
1
Нарушения
10
11
Офсайды
0
3
Количество передач
458
367
Сейвы
0
5
Точность передач %
78
71
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
10
1
Матчи команд
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Манганьелло
(Пинероло)
Стадион:
Джузеппе Синигалья
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