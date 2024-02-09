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Расписание матчей
Италия. Серия B
Комо - Брешиа
Комо - Брешиа: обзор матча 09 февраля 2024
Комо
09.02.2024, пятница, 22:30
Италия. Серия В, 24 тур
1 : 0
Завершен
Брешиа
7'
Г. Стрефецца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комо - Брешиа
Замена
М. Сала
️️️️
Н. Иоанну
90'
+1
87'
Желтая карточка
Н. Галацци
Замена
Б. Лассин Коне
️️️️
Д. Базелли
84'
Замена
С. Балле
️️️️
С. Верди
80'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
А. Габриеллони
80'
71'
Замена
М. Фарес
️️️️
А. Джаллоу
71'
Замена
Н. Галацци
️️️️
Б. Бьярнасон
70'
Желтая карточка
Д. Боррелли
Желтая карточка
M. Curto
52'
46'
Замена
Ф. Бианки
️️️️
Д. Ольцер
46'
Замена
T. Van De Looi
️️️️
F. Paghera
36'
Желтая карточка
F. Paghera
23'
Желтая карточка
Д. Ольцер
ГОЛ! 1:0!
Г. Стрефецца
Пас отдал
M. Curto
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
8
Alessandro Bellemo
(К)
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
25
Димитри Бизоли
(К)
ЦЗ
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
72
Джакомо Ольцер
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
17
Александр Джаллоу
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Комо
12
Pierre Bolchini
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
7
Moutir Chajia
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
10
Самуэль Балле
ПВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Брешиа
30
Michele Avella
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
26
Raffaele Cartano
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
6
Tom Van De Looi
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
25
Николас Галацци
АП
3
Matthieu Huard
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
4-2-2-2
1
Шемпер
25
93
Барба
14
Иоанну
18
Гольданига
8
33
Базелли
90
Верди
7
Стрефецца
99
Габриеллони
7
Да Кунья
1-5-4
22
Андреначчи
25
Бизоли
24
Мангравити
26
72
Ольцер
8
Бьярнасон
4
29
Боррелли
17
Джаллоу
28
24
Дикман
33
Базелли
92
Коне
92
Коне
33
Базелли
90
Верди
10
Балле
10
Балле
90
Верди
14
Иоанну
3
Сала
3
Сала
14
Иоанну
99
Габриеллони
16
Джоаккини
16
Джоаккини
99
Габриеллони
17
Джаллоу
93
Фарес
93
Фарес
17
Джаллоу
4
6
6
4
8
Бьярнасон
25
Галацци
25
Галацци
8
Бьярнасон
72
Ольцер
9
Бианки
9
Бианки
72
Ольцер
Остались в запасе
Комо
Брешиа
12
Pierre Bolchini
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
7
Moutir Chajia
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
30
Michele Avella
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
26
Raffaele Cartano
ЦЗ
39
Michele Besaggio
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
12
Pierre Bolchini
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
7
Moutir Chajia
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
Остались в запасе
30
Michele Avella
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
26
Raffaele Cartano
ЦЗ
39
Michele Besaggio
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Комо - Брешиа
1
4
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
18
18
Офсайды
3
3
Количество передач
448
376
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Daniele Rutella, Italy
Стадион:
Джузеппе Синигалья
Новости команд
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