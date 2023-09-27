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Расписание матчей
Италия. Серия B
Комо - Сампдория
Комо - Сампдория: обзор матча 27 сентября 2023
Комо
27.09.2023, среда, 21:30
Италия. Серия В, 7 тур
1 : 0
Завершен
Сампдория
54'
Н. Иоанну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комо - Сампдория
90'
+1
Замена
А. ла Гумина
️️️️
С. Эспозито
86'
Желтая карточка
А. Баррека
Замена
M. Chajia
️️️️
П. Кутроне
85'
81'
Желтая карточка
Э. Педрола
81'
Замена
М. Риччи
️️️️
В. Верре
Желтая карточка
П. Кутроне
78'
Замена
А. Габриеллони
️️️️
С. Верди
75'
Замена
О. Абильдгор
️️️️
Л. Да Кунья
74'
68'
Замена
Р. Виейра
️️️️
Ж. Йепес
Замена
М. Сала
️️️️
Н. Иоанну
67'
57'
Желтая карточка
П. Стоянович
ГОЛ! 1:0!
Н. Иоанну
54'
52'
Желтая карточка
Н. Мурру
Желтая карточка
Л. Да Кунья
36'
2'
Желтая карточка
Ф. Борини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ЦП
8
Alessandro Bellemo
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
90
Симоне Верди
АП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Сампдория
1
Филип Станкович
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
17
Эстанис Педрола
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
19
Stefano Girelli
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
20
Liam Kerrigan
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
4-2-2-2
1
Шемпер
25
93
Барба
14
Иоанну
26
6
Йовине
8
90
Верди
92
Коне
10
Кутроне
7
Да Кунья
4-1-1-1-3
1
Станкович
30
Стоянович
29
Мурру
87
Гиларди
3
Баррека
21
Йепес
26
Верре
17
Педрола
16
Борини
94
Эспозито
19
7
Да Кунья
28
Абильдгор
28
Абильдгор
7
Да Кунья
10
Кутроне
7
7
10
Кутроне
90
Верди
99
Габриеллони
99
Габриеллони
90
Верди
14
Иоанну
3
Сала
3
Сала
14
Иоанну
26
Верре
27
Риччи
27
Риччи
26
Верре
21
Йепес
14
Виейра
14
Виейра
21
Йепес
94
Эспозито
27
ла Гумина
27
ла Гумина
94
Эспозито
Остались в запасе
Комо
Сампдория
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
20
Liam Kerrigan
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
20
Liam Kerrigan
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Комо - Сампдория
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
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