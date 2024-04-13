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Расписание матчей
Италия. Серия B
Комо - Бари
Комо - Бари: обзор матча 13 апреля 2024
Комо
13.04.2024, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 33 тур
2 : 1
Завершен
Бари
38'
А. Габриеллони
60'
Л. Да Кунья
90'
Г. Пушкаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комо - Бари
90'
ГОЛ! 2:1!
Г. Пушкаш
Пас отдал
М. Насти
Замена
Н. Иоанну
️️️️
М. Сала
88'
84'
Замена
Д. Риччи
️️️️
М. Дорвал
Замена
Д. Базелли
️️️️
Г. Стрефецца
78'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
П. Кутроне
77'
75'
Желтая карточка
R. Pucino
73'
Замена
G. Morachioli
️️️️
N. Bellomo
67'
Желтая карточка
А. Бенали
Замена
M. Chajia
️️️️
Л. Да Кунья
66'
Замена
С. Верди
️️️️
А. Габриеллони
66'
60'
Желтая карточка
Ф. Викари
ГОЛ! 2:0!
Л. Да Кунья
Пас отдал
П. Кутроне
60'
56'
Желтая карточка
N. Bellomo
55'
Замена
М. Насти
️️️️
М. Араму
54'
Замена
М. Эджума
️️️️
М. Майта
ГОЛ! 1:0!
А. Габриеллони
Пас отдал
П. Кутроне
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ЦП
8
Alessandro Bellemo
(К)
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
3
Марко Сала
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
8
Маттиа Майта
(К)
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
15
Žan Žužek
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
25
Marco Curto
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
7
Moutir Chajia
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Самуэль Балле
ПВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Бари
12
Бренно
ВР
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
6
Малком Эджума
ОП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
19
Марко Насти
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
9
Davide Diaw
ЦФ
2-3-1-4
1
Шемпер
93
Барба
18
Гольданига
6
Йовине
8
23
Браунедер
7
Стрефецца
3
Сала
99
Габриеллони
10
Кутроне
7
Да Кунья
4-3-1-2
1
93
Дорвал
34
Викари
6
25
8
Майта
50
Бенали
15
70
Араму
47
Пушкаш
10
3
Сала
14
Иоанну
14
Иоанну
3
Сала
7
Да Кунья
7
7
7
Да Кунья
7
Стрефецца
33
Базелли
33
Базелли
7
Стрефецца
99
Габриеллони
90
Верди
90
Верди
99
Габриеллони
10
Кутроне
16
Джоаккини
16
Джоаккини
10
Кутроне
93
Дорвал
31
Риччи
31
Риччи
93
Дорвал
8
Майта
6
Эджума
6
Эджума
8
Майта
70
Араму
19
Насти
19
Насти
70
Араму
10
17
17
10
Остались в запасе
Комо
Бари
22
Мауро Виджорито
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
25
Marco Curto
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
10
Самуэль Балле
ПВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
12
Бренно
ВР
19
Абдул Гибре
ЛП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
11
Ismail Achik
ЦФ
9
Davide Diaw
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
25
Marco Curto
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
10
Самуэль Балле
ПВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Остались в запасе
12
Бренно
ВР
19
Абдул Гибре
ЛП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
11
Ismail Achik
ЦФ
9
Davide Diaw
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Комо - Бари
4
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
13
Офсайды
0
2
Количество передач
477
395
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Daniele Rutella, Italy
Стадион:
Джузеппе Синигалья
Новости команд
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