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Расписание матчей
Италия. Серия B
Кремонезе - Комо
Кремонезе - Комо: обзор матча 09 марта 2024
Кремонезе
09.03.2024, суббота, 18:15
Италия. Серия В, 29 тур
2 : 1
Завершен
Комо
45'
М. Кода (П)
88'
Л. Дзанимачча
67'
Л. Да Кунья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Комо
90'
+4
Желтая карточка
Э. Гольданига
Замена
П. Гильоне
️️️️
М. Кода
90'
+1
Замена
G. Abrego
️️️️
Ф. Васкес
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Л. Дзанимачча
Пас отдал
Ф. Васкес
88'
86'
Замена
Ф. Барба
️️️️
А. Габриеллони
83'
Замена
Н. Иоанну
️️️️
М. Сала
Замена
Ж. Маер
️️️️
М. Кастаньетти
79'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
Л. Серникола
79'
Замена
Д. Куальята
️️️️
С. Фаллетти
79'
Желтая карточка
М. Кода
67'
67'
ГОЛ! 1:1!
Л. Да Кунья
Желтая карточка
М. Кастаньетти
64'
46'
Желтая карточка
О. Абильдгор
46'
Замена
М. Браунедер
️️️️
A. Bellemo
46'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
С. Верди
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Кода
45'
31'
Желтая карточка
Л. Да Кунья
12'
Красная карточка
Г. Стрефецца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
(К)
ЦЗ
13
Лука Раванелли
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Микеле Кастаньетти
ОП
20
Франко Васкес
АП
18
Сесар Фаллетти
АП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Массимо Кода
ЦФ
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
8
Alessandro Bellemo
(К)
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
3
Марко Сала
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
18
Микеле Коллоколо
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
31
Guido Della Rovere
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
10
Fabio Rispoli
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
10
Самуэль Балле
ПВ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
4-2-3-1
99
Юнгдаль
17
Серникола
15
Бьянкетти
13
Раванелли
60
Антов
18
Пикель
4
Кастаньетти
20
Васкес
18
Фаллетти
98
Дзанимачча
9
Кода
2-1-2-2-3
1
Шемпер
18
Гольданига
26
28
Абильдгор
8
6
Йовине
7
Стрефецца
90
Верди
99
Габриеллони
7
Да Кунья
3
Сала
18
Фаллетти
12
Куальята
12
Куальята
18
Фаллетти
9
Кода
18
Гильоне
18
Гильоне
9
Кода
20
Васкес
26
26
20
Васкес
4
Кастаньетти
37
Маер
37
Маер
4
Кастаньетти
17
Серникола
9
Чиофани
9
Чиофани
17
Серникола
3
Сала
14
Иоанну
14
Иоанну
3
Сала
99
Габриеллони
93
Барба
93
Барба
99
Габриеллони
8
23
Браунедер
23
Браунедер
8
90
Верди
16
Джоаккини
16
Джоаккини
90
Верди
Остались в запасе
Кремонезе
Комо
21
Джанлука Саро
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
18
Микеле Коллоколо
ЦП
31
Guido Della Rovere
ЦП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
10
Fabio Rispoli
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
10
Самуэль Балле
ПВ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
18
Микеле Коллоколо
ЦП
31
Guido Della Rovere
ЦП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
10
Fabio Rispoli
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
10
Самуэль Балле
ПВ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Кремонезе - Комо
2
1
3
Всего ударов по воротам
14
3
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
16
11
Офсайды
4
1
Количество передач
533
222
Сейвы
0
1
Точность передач %
88
67
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
0
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Giacomo Camplone, Italy
Стадион:
Джованни Зини
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