Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Комо - Пиза
Комо - Пиза: обзор матча 16 марта 2024
Комо
16.03.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 30 тур
3 : 1
Завершен
Пиза
2'
А. Габриеллони
10'
A. Bellemo
79'
П. Кутроне
49'
Т. Барбиери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комо - Пиза
Замена
М. Сала
️️️️
Н. Иоанну
90'
Желтая карточка
M. Chajia
87'
Желтая карточка
А. Шемпер
86'
80'
Замена
G. Masucci
️️️️
Т. Барбиери
ГОЛ! 3:1!
П. Кутроне
79'
Желтая карточка
C. Odenthal
77'
63'
Замена
N. Bonfanti
️️️️
Я. Млакар
Замена
M. Chajia
️️️️
Н. Джоаккини
57'
Замена
П. Кутроне
️️️️
А. Габриеллони
56'
49'
ГОЛ! 2:1!
Т. Барбиери
Пас отдал
С. Морео
46'
Замена
T. Esteves
️️️️
I. Toure
46'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
М. Велозу
45'
+3
Желтая карточка
I. Toure
33'
Желтая карточка
М. Велозу
ГОЛ! 2:0!
A. Bellemo
10'
ГОЛ! 1:0!
А. Габриеллони
Пас отдал
С. Верди
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ЦП
8
Alessandro Bellemo
(К)
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
90
Симоне Верди
АП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Пиза
22
Leonardo Loria
ВР
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
8
Мариуш Марин
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
27
Idrissa Toure
ЦФ
20
P. Beruatto
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Комо
31
Matteo Piombino
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
4
Matteo Solini
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
10
Fabio Rispoli
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
10
Самуэль Балле
ПВ
3
Марко Сала
ЦФ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Пиза
12
Николас
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
16
Mattia Sala
ЦП
30
Alessandro De Vitis
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
3-3-1-3
1
Шемпер
18
Гольданига
26
14
Иоанну
6
Йовине
8
23
Браунедер
90
Верди
99
Габриеллони
7
Да Кунья
16
Джоаккини
3-3-4
22
4
Барбиери
5
Канестрелли
4
Караччоло
8
Марин
44
Велозу
30
32
Морео
9
Млакар
20
27
16
Джоаккини
7
7
16
Джоаккини
14
Иоанну
3
Сала
3
Сала
14
Иоанну
99
Габриеллони
10
Кутроне
10
Кутроне
99
Габриеллони
27
19
19
27
44
Велозу
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
44
Велозу
4
Барбиери
26
26
4
Барбиери
9
Млакар
21
21
9
Млакар
Остались в запасе
Комо
Пиза
31
Matteo Piombino
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
4
Matteo Solini
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
10
Fabio Rispoli
ЦП
10
Самуэль Балле
ПВ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
12
Николас
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
16
Mattia Sala
ЦП
30
Alessandro De Vitis
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Остались в запасе
31
Matteo Piombino
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
4
Matteo Solini
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
10
Fabio Rispoli
ЦП
10
Самуэль Балле
ПВ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Остались в запасе
12
Николас
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
16
Mattia Sala
ЦП
30
Alessandro De Vitis
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Альберто Аквилани
Статистика матча Комо - Пиза
3
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
17
13
Офсайды
2
3
Количество передач
395
482
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Мария Соле Феррьери Капути
(Ливорно)
Стадион:
Джузеппе Синигалья
Новости команд
Все
Комо
Пиза
Серия А: шансы «Комо» и «Ювентуса» на победу в матче 13-го тура
10:09
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
Вчера, 22:53
«Манчестер Юнайтед» нашел замену на случай ухода Фернандеша
Вчера, 14:00
Игрок «Комо» противится возвращению в «Реал»
Вчера, 13:44
7
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
Серия А: шансы «Комо» и «Ювентуса» на победу в матче 13-го тура
10:09
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
Вчера, 22:53
«Манчестер Юнайтед» нашел замену на случай ухода Фернандеша
Вчера, 14:00
Игрок «Комо» противится возвращению в «Реал»
Вчера, 13:44
7
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Лацио» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Лацио» – «Пиза»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.7
23 мая
«Пиза» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Пиза» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.66
16 мая
«Кремонезе» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+