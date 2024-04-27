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Расписание матчей
Италия. Серия B
Сампдория - Комо
Сампдория - Комо: обзор матча 27 апреля 2024
Сампдория
27.04.2024, суббота, 17:15
Италия. Серия В, 35 тур
1 : 1
Завершен
Комо
66'
Ф. Борини
82'
П. Кутроне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Комо
Желтая карточка
С. Эспозито
90'
+1
87'
Замена
A. Bellemo
️️️️
П. Кутроне
86'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
М. Браунедер
82'
ГОЛ! 1:1!
П. Кутроне
Замена
L. Benedetti
️️️️
Ф. Депаоли
80'
75'
Замена
С. Верди
️️️️
Г. Стрефецца
Замена
Э. Педрола
️️️️
Ф. Борини
75'
71'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
А. Габриеллони
71'
Замена
О. Абильдгор
️️️️
Д. Базелли
69'
Желтая карточка
М. Браунедер
ГОЛ! 1:0!
Ф. Борини
Пас отдал
С. Эспозито
66'
61'
Желтая карточка
Г. Стрефецца
Желтая карточка
Ф. Борини
53'
24'
Желтая карточка
М. Сала
Желтая карточка
Ф. Депаоли
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Филип Станкович
ВР
29
Никола Мурру
(К)
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
3
Марко Сала
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
21
Simone Giordano
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
17
Эстанис Педрола
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
80
Leonardo Benedetti
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
43
Samuel Ntanda
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
8
Alessandro Bellemo
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
90
Симоне Верди
АП
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
3-3-1-2
1
Станкович
23
Депаоли
87
Гиларди
16
Гонсалес
29
Мурру
21
Йепес
30
Стоянович
23
Касами
16
Борини
94
Эспозито
2-3-1-4
1
Шемпер
18
Гольданига
93
Барба
33
Базелли
23
Браунедер
6
Йовине
7
Стрефецца
99
Габриеллони
10
Кутроне
7
Да Кунья
3
Сала
23
Депаоли
80
80
23
Депаоли
16
Борини
17
Педрола
17
Педрола
16
Борини
33
Базелли
28
Абильдгор
28
Абильдгор
33
Базелли
10
Кутроне
8
8
10
Кутроне
7
Стрефецца
90
Верди
90
Верди
7
Стрефецца
23
Браунедер
16
Джоаккини
16
Джоаккини
23
Браунедер
99
Габриеллони
17
Нсаме
17
Нсаме
99
Габриеллони
Остались в запасе
Сампдория
Комо
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
21
Simone Giordano
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
27
Маттео Риччи
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
43
Samuel Ntanda
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
7
Moutir Chajia
ЦП
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
21
Simone Giordano
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
27
Маттео Риччи
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
43
Samuel Ntanda
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
7
Moutir Chajia
ЦП
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Сампдория - Комо
3
3
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
5
Нарушения
14
13
Офсайды
4
2
Количество передач
305
469
Сейвы
9
3
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
0
8
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Giacomo Camplone, Italy
Стадион:
Луиджи Феррарис
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