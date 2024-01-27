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Расписание матчей
Италия. Серия B
Комо - Асколи
Комо - Асколи: обзор матча 27 января 2024
Комо
27.01.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 22 тур
0 : 2
Завершен
Асколи
82'
П. Мендеш
89'
Т. Кассандро (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комо - Асколи
90'
+1
Замена
Д. Куаранта
️️️️
С. Вяйсянен
89'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Т. Кассандро
87'
Замена
Р. Гальоло
️️️️
Л. Вальзаниа
82'
ГОЛ! 0:1!
П. Мендеш
Пас отдал
M. Falzerano
76'
Желтая карточка
J. Streng
Замена
Т. Кассандро
️️️️
А. Санчес
67'
Замена
M. Chajia
️️️️
A. Bellemo
67'
Замена
Д. Базелли
️️️️
А. Габриеллони
67'
66'
Замена
J. Streng
️️️️
П. Родригес
66'
Замена
S. D'Uffizi
️️️️
S. Giovane
62'
Желтая карточка
Л. Вальзаниа
Красная карточка
C. Odenthal
60'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
П. Кутроне
53'
Желтая карточка
A. Bellemo
45'
+6
34'
Желтая карточка
S. Giovane
Желтая карточка
О. Абильдгор
33'
Замена
А. Санчес
️️️️
С. Верди
14'
8'
Желтая карточка
Д. Беллуски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
8
Alessandro Bellemo
(К)
ЦП
90
Симоне Верди
АП
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Асколи
2
Эмилиано Вивиано
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
(К)
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
13
Raffaele Celia
ЦЗ
23
Marcello Falzerano
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
14
Samuel Giovane
ЦП
9
Педру Мендеш
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
12
Pierre Bolchini
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Асколи
12
Luca Bolletta
ВР
32
Девис Васкес
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
14
Данило Куаранта
ЦЗ
94
Yehiya Maiga Silvestri
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
9
Jeremiah Streng
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Шемпер
25
26
93
Барба
28
Абильдгор
8
90
Верди
99
Габриеллони
10
Кутроне
7
Да Кунья
3
Сала
4-4-2
2
Вивиано
31
Боттегин
5
Вяйсянен
13
55
Беллуски
14
Вальзаниа
18
Ди Таччио
14
23
21
Родригес
9
Мендеш
Санчес
84
Кассандро
84
Кассандро
Санчес
99
Габриеллони
33
Базелли
33
Базелли
99
Габриеллони
8
7
7
8
90
Верди
11
Санчес
11
Санчес
90
Верди
10
Кутроне
17
Нсаме
17
Нсаме
10
Кутроне
14
Вальзаниа
5
Гальоло
5
Гальоло
14
Вальзаниа
5
Вяйсянен
14
Куаранта
14
Куаранта
5
Вяйсянен
14
15
15
14
21
Родригес
9
9
21
Родригес
Остались в запасе
Комо
Асколи
22
Мауро Виджорито
ВР
12
Pierre Bolchini
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
12
Luca Bolletta
ВР
32
Девис Васкес
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
94
Yehiya Maiga Silvestri
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
12
Pierre Bolchini
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Остались в запасе
12
Luca Bolletta
ВР
32
Девис Васкес
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
94
Yehiya Maiga Silvestri
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Комо - Асколи
2
1
4
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
8
Нарушения
16
19
Офсайды
1
1
Количество передач
381
327
Сейвы
1
5
Точность передач %
76
68
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Асколи
Италия. Серия В, 14 тур
Асколи
- : -
28.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Джузеппе Коллу
(Кальяри)
Стадион:
Джузеппе Синигалья
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