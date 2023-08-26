Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Комо - Реджана 1919
Комо - Реджана 1919: обзор матча 26 августа 2023
Комо
26.08.2023, суббота, 21:30
Италия. Серия В, 2 тур
2 : 2
Завершен
Реджана 1919
4'
Н. Иоанну
47'
А. Черри
54'
S. Pettinari
90'
L. Vido (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комо - Реджана 1919
90'
+5
Желтая карточка
А. Бьянко
Желтая карточка
М. Мустафа
90'
90'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
L. Vido
89'
Замена
M. Varela Djamanca
️️️️
S. Pettinari
Желтая карточка
A. Bellemo
83'
Желтая карточка
Б. Лассин Коне
81'
Замена
М. Сала
️️️️
Н. Иоанну
80'
78'
Замена
А. Вергара
️️️️
М. Портанова
78'
Замена
L. Vido
️️️️
E. Lanini
Замена
С. Верди
️️️️
О. Абильдгор
73'
Замена
М. Мустафа
️️️️
А. Черри
73'
63'
Замена
Н. Гирма
️️️️
F. Nardi
63'
Замена
Э. Кабаши
️️️️
Л. Чигарини
61'
Желтая карточка
А. Маркандалли
Замена
L. Kerrigan
️️️️
M. Chajia
59'
54'
ГОЛ! 2:1!
S. Pettinari
ГОЛ! 2:0!
А. Черри
47'
ГОЛ! 1:0!
Н. Иоанну
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
6
Алессио Йовине
ЦП
8
Alessandro Bellemo
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Реджана 1919
22
Франческо Барди
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
24
F. Nardi
ЦФ
23
S. Pettinari
ЦФ
10
Eric Lanini
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
20
Liam Kerrigan
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
90
Симоне Верди
АП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Реджана 1919
12
Джакомо Саталино
ВР
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
39
Giacomo Cavallini
ЦП
80
Натан Гирма
ЦП
77
Элвис Кабаши
ЦП
14
Shaibu Nuhu
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
10
Luca Vido
ЦФ
11
Muhamed Varela Djamanca
ЦФ
4-1-3-2
1
Шемпер
14
Иоанну
93
Барба
26
8
Виньяли
28
Абильдгор
6
Йовине
8
7
9
Черри
10
Кутроне
4-2-1-3
22
Барди
15
Фьямоцци
19
Романья
27
Маркандалли
70
Пьераньоло
8
Чигарини
42
Бьянко
90
Портанова
10
23
24
7
20
20
7
28
Абильдгор
90
Верди
90
Верди
28
Абильдгор
9
Черри
9
Мустафа
9
Мустафа
9
Черри
14
Иоанну
3
Сала
3
Сала
14
Иоанну
24
80
Гирма
80
Гирма
24
8
Чигарини
77
Кабаши
77
Кабаши
8
Чигарини
90
Портанова
26
Вергара
26
Вергара
90
Портанова
10
10
10
10
23
11
11
23
Остались в запасе
Комо
Реджана 1919
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
2
Filippo Scaglia
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
12
Джакомо Саталино
ВР
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
39
Giacomo Cavallini
ЦП
14
Shaibu Nuhu
ЦП
Главный тренер
Вильям Виали
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
2
Filippo Scaglia
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
39
Giacomo Cavallini
ЦП
14
Shaibu Nuhu
ЦП
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Вильям Виали
Статистика матча Комо - Реджана 1919
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
2 : 0
12.04.2026
Каррарезе
Новости команд
Все
Комо
Реджана 1919
Серия А: шансы «Комо» и «Ювентуса» на победу в матче 13-го тура
10:09
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
Вчера, 22:53
«Манчестер Юнайтед» нашел замену на случай ухода Фернандеша
Вчера, 14:00
Игрок «Комо» противится возвращению в «Реал»
Вчера, 13:44
7
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
Серия А: шансы «Комо» и «Ювентуса» на победу в матче 13-го тура
10:09
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
Вчера, 22:53
«Манчестер Юнайтед» нашел замену на случай ухода Фернандеша
Вчера, 14:00
Игрок «Комо» противится возвращению в «Реал»
Вчера, 13:44
7
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+