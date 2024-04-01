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Расписание матчей
Италия. Серия B
Комо - Зюйдтироль
Комо - Зюйдтироль: обзор матча 01 апреля 2024
Комо
01.04.2024, понедельник, 16:00
Италия. Серия В, 31 тур
2 : 0
Завершен
Зюйдтироль
26'
Л. Да Кунья
48'
А. Габриеллони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комо - Зюйдтироль
Замена
Д. Базелли
️️️️
A. Bellemo
85'
78'
Замена
Н. Раути
️️️️
Д. Казираги
78'
Замена
A. Mallamo
️️️️
Ф. Тайт
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
П. Кутроне
72'
Замена
M. Chajia
️️️️
Г. Стрефецца
71'
Желтая карточка
A. Bellemo
65'
Замена
О. Абильдгор
️️️️
А. Габриеллони
63'
ГОЛ! 2:0!
А. Габриеллони
48'
46'
Замена
Р. Черво
️️️️
M. Rover
ГОЛ! 1:0!
Л. Да Кунья
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ЦП
8
Alessandro Bellemo
(К)
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
3
Марко Сала
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
24
Симоне Дави
ЛЗ
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Фабиан Тайт
(К)
ЦП
23
Matteo Rover
ЦП
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
17
Даниэле Казираги
АП
79
Сальваторе Молина
ПВ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
7
Moutir Chajia
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
10
Самуэль Балле
ПВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
Зюйдтироль
12
Giacomo Drago
ВР
29
Jonas Arlanch
ВР
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
15
Benedikt Rottensteiner
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
22
Raphael Kofler
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
8
Alessandro Mallamo
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
2-3-1-4
1
Шемпер
18
Гольданига
26
6
Йовине
8
23
Браунедер
7
Стрефецца
3
Сала
99
Габриеллони
7
Да Кунья
10
Кутроне
3-3-2-2
1
55
5
Масиелло
24
Дави
21
Тайт
23
6
79
Молина
17
Казираги
90
Одогву
2
99
Габриеллони
28
Абильдгор
28
Абильдгор
99
Габриеллони
7
Стрефецца
7
7
7
Стрефецца
8
33
Базелли
33
Базелли
8
10
Кутроне
16
Джоаккини
16
Джоаккини
10
Кутроне
23
20
Черво
20
Черво
23
21
Тайт
8
8
21
Тайт
17
Казираги
7
Раути
7
Раути
17
Казираги
Остались в запасе
Комо
Зюйдтироль
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
10
Самуэль Балле
ПВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
12
Giacomo Drago
ВР
29
Jonas Arlanch
ВР
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
15
Benedikt Rottensteiner
ЦЗ
22
Raphael Kofler
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
10
Самуэль Балле
ПВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
Остались в запасе
12
Giacomo Drago
ВР
29
Jonas Arlanch
ВР
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
15
Benedikt Rottensteiner
ЦЗ
22
Raphael Kofler
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
33
Silvio Merkaj
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Комо - Зюйдтироль
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
5
Нарушения
16
16
Офсайды
3
2
Количество передач
401
435
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Информация о матче
Главный судья:
Марко Пиччинини
Стадион:
Джузеппе Синигалья
Новости команд
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Комо
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