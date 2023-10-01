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Расписание матчей
Италия. Серия B
Бари - Комо
Бари - Комо: обзор матча 01 октября 2023
Бари
01.10.2023, воскресенье, 17:15
Италия. Серия В, 8 тур
1 : 1
Завершен
Комо
64'
D. Diaw
67'
A. Bellemo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бари - Комо
Желтая карточка
В. Ди Чезаре
90'
+7
Замена
А. Бенали
️️️️
М. Майта
80'
Замена
N. Bellomo
️️️️
М. Араму
80'
79'
Замена
Д. Базелли
️️️️
П. Кутроне
79'
Замена
С. Верди
️️️️
Н. Иоанну
Замена
М. Майта
️️️️
R. Maiello
74'
Замена
I. Achik
️️️️
Д. Сибилли
73'
Желтая карточка
R. Maiello
69'
67'
ГОЛ! 1:1!
A. Bellemo
65'
Замена
Л. Виньяли
️️️️
Т. Кассандро
65'
Замена
А. Габриеллони
️️️️
M. Chajia
ГОЛ! 1:0!
D. Diaw
64'
Замена
D. Diaw
️️️️
I. Koutsoupias
58'
55'
Замена
A. Bellemo
️️️️
Л. Да Кунья
50'
Вторая желтая
Б. Лассин Коне
45'
+2
Желтая карточка
Т. Кассандро
32'
Желтая карточка
Б. Лассин Коне
Желтая карточка
М. Насти
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
12
Бренно
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
17
Raffaele Maiello
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
25
Marco Curto
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
7
Moutir Chajia
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Бари
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
8
Маттиа Майта
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
1
Alessandro Farroni
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
9
Davide Diaw
ЦФ
90
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
20
Liam Kerrigan
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Alessandro Bellemo
ЦП
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
90
Симоне Верди
АП
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
4-2-1-3
12
Бренно
7
Фработта
6
Ди Чезаре
34
Викари
93
Дорвал
17
13
Акампора
70
Араму
19
Насти
33
Сибилли
30
3-3-1-1-2
1
Шемпер
93
Барба
14
Иоанну
25
84
Кассандро
28
Абильдгор
26
7
92
Коне
10
Кутроне
7
Да Кунья
17
8
Майта
8
Майта
17
Майта
50
Бенали
50
Бенали
Майта
70
Араму
10
10
70
Араму
33
Сибилли
11
11
33
Сибилли
30
9
9
30
84
Кассандро
8
Виньяли
8
Виньяли
84
Кассандро
10
Кутроне
33
Базелли
33
Базелли
10
Кутроне
7
Да Кунья
8
8
7
Да Кунья
14
Иоанну
90
Верди
90
Верди
14
Иоанну
7
99
Габриеллони
99
Габриеллони
7
Остались в запасе
Бари
Комо
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
1
Alessandro Farroni
ЦФ
90
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
20
Liam Kerrigan
ЦП
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
3
Марко Сала
ЦФ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
1
Alessandro Farroni
ЦФ
90
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
20
Liam Kerrigan
ЦП
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
3
Марко Сала
ЦФ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Бари - Комо
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
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