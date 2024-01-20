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Расписание матчей
Италия. Серия B
Реджана 1919 - Комо
Реджана 1919 - Комо: обзор матча 20 января 2024
Реджана 1919
20.01.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 21 тур
2 : 2
Завершен
Комо
15'
С. Гондо
67'
Н. Гирма
37'
А. Габриеллони
45'
П. Кутроне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реджана 1919 - Комо
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
Л. Чигарини
87'
Замена
L. Libutti
️️️️
Н. Гирма
87'
86'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Да Кунья
86'
Замена
Ф. Барба
️️️️
Т. Кассандро
75'
Замена
С. Верди
️️️️
А. Габриеллони
70'
Желтая карточка
А. Габриеллони
69'
Замена
Н. Иоанну
️️️️
M. Chajia
ГОЛ! 2:2!
Н. Гирма
Пас отдал
А. Маркандалли
67'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
М. Портанова
66'
Замена
M. Varela Djamanca
️️️️
Ж. Антист
66'
Желтая карточка
Л. Чигарини
65'
Желтая карточка
Н. Гирма
59'
Желтая карточка
М. Портанова
54'
50'
Желтая карточка
Т. Кассандро
48'
Желтая карточка
M. Chajia
Замена
М. Паяч
️️️️
Э. Пьераньоло
46'
45'
ГОЛ! 1:2!
П. Кутроне
Пас отдал
А. Габриеллони
37'
ГОЛ! 1:1!
А. Габриеллони
Пас отдал
Л. Да Кунья
21'
Желтая карточка
О. Абильдгор
ГОЛ! 1:0!
С. Гондо
Пас отдал
Ж. Антист
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реджана 1919
22
Франческо Барди
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
77
Элвис Кабаши
ЦП
8
Лука Чигарини
(К)
ЦП
80
Натан Гирма
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
11
Седрик Гондо
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
7
Moutir Chajia
ЦП
8
Alessandro Bellemo
(К)
ЦП
3
Марко Сала
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Реджана 1919
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
15
Tobías Reinhart
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
24
F. Nardi
ЦФ
11
Muhamed Varela Djamanca
ЦФ
Комо
31
Matteo Piombino
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
34
Diego Ronco
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
6
Алессио Йовине
ЦП
10
Fabio Rispoli
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
4-3-1-2
22
Барди
70
Пьераньоло
25
Шиминьски
27
Маркандалли
31
Сампиризи
77
Кабаши
8
Чигарини
80
Гирма
90
Портанова
11
Гондо
9
Антист
3-1-2-4
1
Шемпер
84
Кассандро
26
25
28
Абильдгор
7
8
99
Габриеллони
10
Кутроне
7
Да Кунья
3
Сала
80
Гирма
17
17
80
Гирма
70
Пьераньоло
17
Паяч
17
Паяч
70
Пьераньоло
90
Портанова
72
Мелегони
72
Мелегони
90
Портанова
8
Чигарини
89
Чрнигой
89
Чрнигой
8
Чигарини
9
Антист
11
11
9
Антист
84
Кассандро
93
Барба
93
Барба
84
Кассандро
7
14
Иоанну
14
Иоанну
7
99
Габриеллони
90
Верди
90
Верди
99
Габриеллони
7
Да Кунья
11
Санчес
11
Санчес
7
Да Кунья
Остались в запасе
Реджана 1919
Комо
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
15
Tobías Reinhart
ЦП
24
F. Nardi
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
31
Matteo Piombino
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
34
Diego Ronco
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ЦП
10
Fabio Rispoli
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
15
Tobías Reinhart
ЦП
24
F. Nardi
ЦФ
Остались в запасе
31
Matteo Piombino
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
34
Diego Ronco
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ЦП
10
Fabio Rispoli
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Реджана 1919 - Комо
3
4
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
9
Нарушения
10
13
Офсайды
2
1
Количество передач
544
402
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
2 : 0
12.04.2026
Каррарезе
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Ivano Pezzuto, Italy
Стадион:
Читта дель Триколоре
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