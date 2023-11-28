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Расписание матчей
Италия. Серия B
Комо - Лекко
Комо - Лекко: обзор матча 28 ноября 2023
Комо
28.11.2023, вторник, 20:30
Италия. Серия В, 3 тур
0 : 0
Завершен
Лекко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комо - Лекко
Замена
А. Черри
️️️️
M. Chajia
85'
Желтая карточка
А. Габриеллони
83'
82'
Замена
L. Giudici
️️️️
М. Лемменс
80'
Желтая карточка
Д. Крочата
Замена
Н. Иоанну
️️️️
М. Сала
78'
77'
Желтая карточка
А. Серсанти
75'
Замена
Н. Бусо
️️️️
Д. Дельи Инноченти
71'
Замена
U. Eusepi
️️️️
A. Novakovich
71'
Замена
Л. Марроне
️️️️
A. Bianconi
Желтая карточка
Б. Лассин Коне
69'
67'
Желтая карточка
A. Bianconi
Замена
Б. Лассин Коне
️️️️
A. Bellemo
62'
Замена
А. Габриеллони
️️️️
С. Верди
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
25
Marco Curto
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
8
Alessandro Bellemo
(К)
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
90
Симоне Верди
АП
3
Марко Сала
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Лекко
22
Umberto Saracco
ВР
17
Alessandro Caporale
ЦЗ
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
4
Vedran Celjak
(К)
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
21
Джованни Крочата
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
5
Алессандро Серсанти
ЦП
32
Франко Лепоре
ЦФ
9
Andrija Novakovich
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
10
Fabio Rispoli
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Лекко
12
Luca Bonadeo
ВР
13
Matteo Battistini
ЦЗ
68
Brayan Boci
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
96
Giorgio Galli
ЦП
80
Vittorio Agostinelli
ЦП
6
Luca Giudici
ЦП
11
Mattia Tordini
ЦФ
7
Николо Бусо
ЦФ
9
Umberto Eusepi
ЦФ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Шемпер
93
Барба
25
26
28
Абильдгор
8
7
90
Верди
7
Да Кунья
10
Кутроне
3
Сала
4-1-3-2
22
83
Лемменс
6
4
17
5
Дельи Инноченти
21
Крочата
17
Ионицэ
5
Серсанти
9
32
Лепоре
3
Сала
14
Иоанну
14
Иоанну
3
Сала
8
92
Коне
92
Коне
8
7
9
Черри
9
Черри
7
90
Верди
99
Габриеллони
99
Габриеллони
90
Верди
6
4
Марроне
4
Марроне
6
83
Лемменс
6
6
83
Лемменс
5
Дельи Инноченти
7
Бусо
7
Бусо
5
Дельи Инноченти
9
9
9
9
Остались в запасе
Комо
Лекко
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
10
Fabio Rispoli
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
12
Luca Bonadeo
ВР
13
Matteo Battistini
ЦЗ
68
Brayan Boci
ЦЗ
96
Giorgio Galli
ЦП
80
Vittorio Agostinelli
ЦП
11
Mattia Tordini
ЦФ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
10
Fabio Rispoli
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Остались в запасе
12
Luca Bonadeo
ВР
13
Matteo Battistini
ЦЗ
68
Brayan Boci
ЦЗ
96
Giorgio Galli
ЦП
80
Vittorio Agostinelli
ЦП
11
Mattia Tordini
ЦФ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Лучано Фоски
Статистика матча Комо - Лекко
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Лекко
Италия. Серия В, 38 тур
Лекко
2 : 3
10.05.2024
Модена
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
4 : 1
05.05.2024
Лекко
Италия. Серия В, 36 тур
Лекко
0 : 1
01.05.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 35 тур
Парма
4 : 0
27.04.2024
Лекко
Италия. Серия В, 34 тур
Лекко
1 : 2
20.04.2024
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рапуано
Стадион:
Джузеппе Синигалья
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