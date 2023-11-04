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Расписание матчей
Италия. Серия B
Пиза - Комо
Пиза - Комо: обзор матча 04 ноября 2023
Пиза
04.11.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 12 тур
1 : 1
Завершен
Комо
46'
М. Валоти
12'
П. Кутроне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пиза - Комо
Замена
А. Надь
️️️️
М. Валоти
90'
+1
87'
Желтая карточка
A. Bellemo
82'
Замена
М. Сала
️️️️
Н. Иоанну
80'
Желтая карточка
Ф. Барба
Замена
Т. Барбиери
️️️️
T. Esteves
77'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Л. Трамони
77'
63'
Замена
M. Chajia
️️️️
С. Верди
Замена
G. Piccinini
️️️️
М. Марин
63'
62'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Б. Лассин Коне
54'
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
А. Габриеллони
Желтая карточка
С. Канестрелли
52'
ГОЛ! 1:1!
М. Валоти
Пас отдал
Я. Млакар
46'
Замена
А. Барберис
️️️️
М. Велозу
46'
41'
Желтая карточка
C. Odenthal
Желтая карточка
Л. Трамони
24'
12'
ГОЛ! 0:1!
П. Кутроне
Пас отдал
С. Верди
Желтая карточка
М. Велозу
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пиза
12
Николас
ВР
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
6
Максим Леверб
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
21
Лисандру Трамони
ЦП
8
Мариуш Марин
(К)
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
20
P. Beruatto
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
25
Marco Curto
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
8
Alessandro Bellemo
(К)
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
90
Симоне Верди
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Пиза
34
Matteo Campani
ВР
22
Leonardo Loria
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
7
Moutir Chajia
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
20
Liam Kerrigan
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
2
Filippo Scaglia
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
2-5-3
12
Николас
5
Канестрелли
6
Леверб
10
Валоти
21
Трамони
8
Марин
44
Велозу
19
9
Млакар
32
Морео
20
3-2-1-2-2
1
Шемпер
93
Барба
14
Иоанну
25
84
Кассандро
26
8
92
Коне
90
Верди
99
Габриеллони
10
Кутроне
19
4
Барбиери
4
Барбиери
19
10
Валоти
6
Надь
6
Надь
10
Валоти
44
Велозу
51
Барберис
51
Барберис
44
Велозу
21
Трамони
25
Вигнато
25
Вигнато
21
Трамони
8
Марин
36
36
8
Марин
90
Верди
7
7
90
Верди
92
Коне
33
Базелли
33
Базелли
92
Коне
14
Иоанну
3
Сала
3
Сала
14
Иоанну
99
Габриеллони
7
Да Кунья
7
Да Кунья
99
Габриеллони
Остались в запасе
Пиза
Комо
34
Matteo Campani
ВР
22
Leonardo Loria
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
30
Alessandro Arena
ЦП
26
Gaetano Masucci
ЦФ
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
6
Алессио Йовине
ЦП
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
20
Liam Kerrigan
ЦП
2
Filippo Scaglia
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Остались в запасе
34
Matteo Campani
ВР
22
Leonardo Loria
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
30
Alessandro Arena
ЦП
26
Gaetano Masucci
ЦФ
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
6
Алессио Йовине
ЦП
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
20
Liam Kerrigan
ЦП
2
Filippo Scaglia
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Главный тренер
Морено Лонго
Статистика матча Пиза - Комо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Марченаро
(Генуя)
Стадион:
Арена Гарибальди
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