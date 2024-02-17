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Расписание матчей
Италия. Серия B
Палермо - Комо
Палермо - Комо: обзор матча 17 февраля 2024
Палермо
17.02.2024, суббота, 18:15
Италия. Серия В, 25 тур
3 : 0
Завершен
Комо
35'
М. Луиджи Брунори
64'
Ф. Раноккья
83'
Ф. Ди Франческо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палермо - Комо
Замена
Ч. Траоре
️️️️
Я. Сегре
90'
+1
88'
Желтая карточка
С. Балле
Замена
Р. Инсинье
️️️️
Ф. Ди Франческо
87'
Замена
Э. Солери
️️️️
М. Луиджи Брунори
87'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Ди Франческо
Пас отдал
М. Луиджи Брунори
83'
Замена
A. Vasic
️️️️
Ф. Ди Мариано
72'
Замена
М. Кулибали
️️️️
Ф. Раноккья
72'
69'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
M. Curto
69'
Замена
С. Балле
️️️️
А. Габриеллони
69'
Замена
M. Chajia
️️️️
С. Верди
Желтая карточка
Ф. Ди Мариано
67'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Раноккья
64'
55'
Желтая карточка
M. Curto
45'
+3
Замена
О. Абильдгор
️️️️
Б. Лассин Коне
ГОЛ! 1:0!
М. Луиджи Брунори
Пас отдал
Ф. Ди Мариано
35'
19'
Замена
Б. Лассин Коне
️️️️
Д. Базелли
12'
Желтая карточка
A. Bellemo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
23
Салим Диаките
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
24
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
6
Клаудио Гомес
ОП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
8
Якопо Сегре
ЦП
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
99
Маттео Луиджи Брунори
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
25
Marco Curto
ЦЗ
8
Alessandro Bellemo
(К)
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Палермо
25
Adnan Kanurić
ВР
12
Manfredi Nespola
ВР
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
14
Aljosa Vasic
ЦФ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Комо
12
Pierre Bolchini
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
10
Самуэль Балле
ПВ
3
Марко Сала
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
4-1-2-2-2
23
Диаките
32
Чеккарони
24
24
Неделчару
6
Гомес
10
Раноккья
8
Сегре
29
Ди Франческо
23
Ди Мариано
99
Брунори
22
4-2-2-2
1
Шемпер
93
Барба
14
Иоанну
25
18
Гольданига
8
33
Базелли
7
Стрефецца
90
Верди
99
Габриеллони
7
Да Кунья
10
Раноккья
28
Кулибали
28
Кулибали
10
Раноккья
8
Сегре
7
Траоре
7
Траоре
8
Сегре
29
Ди Франческо
94
Инсинье
94
Инсинье
29
Ди Франческо
23
Ди Мариано
14
14
23
Ди Мариано
99
Брунори
92
Солери
92
Солери
99
Брунори
Коне
28
Абильдгор
28
Абильдгор
Коне
90
Верди
7
7
90
Верди
33
Базелли
92
Коне
92
Коне
33
Базелли
99
Габриеллони
10
Балле
10
Балле
99
Габриеллони
25
17
Нсаме
17
Нсаме
25
Остались в запасе
Палермо
Комо
25
Adnan Kanurić
ВР
12
Manfredi Nespola
ВР
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
12
Pierre Bolchini
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
3
Марко Сала
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
25
Adnan Kanurić
ВР
12
Manfredi Nespola
ВР
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Остались в запасе
12
Pierre Bolchini
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
3
Марко Сала
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Палермо - Комо
1
3
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
0
8
Нарушения
15
17
Офсайды
4
2
Количество передач
246
487
Сейвы
4
1
Точность передач %
72
87
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
2
11
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
- : -
28.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Аурельяно
(Болонья)
Стадион:
Renzo Barbera, Palermo
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