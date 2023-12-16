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Расписание матчей
Италия. Серия B
Брешиа - Комо
Брешиа - Комо: обзор матча 16 декабря 2023
Брешиа
16.12.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 17 тур
2 : 0
Завершен
Комо
60'
Д. Боррелли
72'
Г. Мончини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брешиа - Комо
90'
+9
Желтая карточка
А. Габриеллони
90'
+8
Желтая карточка
Д. Базелли
Замена
D. Adorni
️️️️
Н. Галацци
87'
86'
Замена
M. Chajia
️️️️
M. Solini
Желтая карточка
D. Adorni
81'
79'
Замена
А. Черри
️️️️
Л. Да Кунья
78'
Замена
Д. Базелли
️️️️
A. Bellemo
ГОЛ! 2:0!
Г. Мончини
72'
Замена
Г. Мончини
️️️️
Д. Боррелли
71'
65'
Замена
А. Габриеллони
️️️️
С. Верди
65'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Виньяли
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Ф. Бианки
61'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боррелли
Пас отдал
Н. Галацци
60'
Замена
Д. Ольцер
️️️️
M. Bertagnoli
46'
Замена
T. Van De Looi
️️️️
А. Джаллоу
46'
Желтая карточка
А. Джаллоу
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
19
Лука Леццерини
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
51
Андреа Кистана
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
(К)
ЦЗ
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
25
Николас Галацци
АП
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
17
Александр Джаллоу
ЦФ
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
4
Matteo Solini
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
8
Alessandro Bellemo
(К)
ЦП
90
Симоне Верди
АП
3
Марко Сала
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
39
Michele Besaggio
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
6
Tom Van De Looi
ЦП
72
Джакомо Ольцер
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
28
Davide Adorni
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Комо
31
Matteo Piombino
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
10
Fabio Rispoli
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
71
Federico Chinetti
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
3-2-1-4
19
Леццерини
66
Папетти
51
Кистана
25
Бизоли
24
Мангравити
26
25
Галацци
29
Боррелли
24
Дикман
17
Джаллоу
9
Бианки
4-1-1-1-3
1
Шемпер
8
Виньяли
4
26
25
28
Абильдгор
8
90
Верди
10
Кутроне
7
Да Кунья
3
Сала
9
Бианки
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
9
Бианки
17
Джаллоу
6
6
17
Джаллоу
26
72
Ольцер
72
Ольцер
26
25
Галацци
28
28
25
Галацци
29
Боррелли
11
Мончини
11
Мончини
29
Боррелли
8
33
Базелли
33
Базелли
8
4
7
7
4
8
Виньяли
11
Санчес
11
Санчес
8
Виньяли
7
Да Кунья
9
Черри
9
Черри
7
Да Кунья
90
Верди
99
Габриеллони
99
Габриеллони
90
Верди
Остались в запасе
Брешиа
Комо
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
39
Michele Besaggio
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
31
Matteo Ferro
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
31
Matteo Piombino
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
10
Fabio Rispoli
ЦП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
71
Federico Chinetti
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
39
Michele Besaggio
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
31
Matteo Ferro
ЦФ
Остались в запасе
31
Matteo Piombino
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
10
Fabio Rispoli
ЦП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
71
Federico Chinetti
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Брешиа - Комо
2
2
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
7
3
Офсайды
1
0
Количество передач
243
225
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Stadio Mario Rigamonti, Brescia
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