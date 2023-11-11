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Расписание матчей
Италия. Серия B
Асколи - Комо
Асколи - Комо: обзор матча 11 ноября 2023
Асколи
11.11.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 13 тур
0 : 1
Завершен
Комо
4'
П. Кутроне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Асколи - Комо
90'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Б. Лассин Коне
Желтая карточка
Д. Беллуски
88'
Замена
Д. Манцари
️️️️
П. Мендеш
87'
83'
Желтая карточка
М. Мустафа
Замена
Э. Гнаоре
️️️️
Ф. Ди Таччио
82'
Замена
В. Миллико
️️️️
Б. Байейе
82'
77'
Замена
О. Абильдгор
️️️️
Л. Да Кунья
77'
Замена
М. Мустафа
️️️️
П. Кутроне
Замена
S. D'Uffizi
️️️️
S. Giovane
72'
71'
Желтая карточка
Т. Кассандро
69'
Желтая карточка
Н. Иоанну
68'
Желтая карточка
А. Шемпер
63'
Замена
А. Габриеллони
️️️️
С. Верди
Замена
П. Родригес
️️️️
Ф. Калигара
46'
Желтая карточка
Ф. Калигара
43'
Желтая карточка
S. Giovane
28'
23'
Желтая карточка
С. Верди
4'
ГОЛ! 0:1!
П. Кутроне
Пас отдал
Н. Иоанну
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Асколи
1
Davide Barosi
ВР
14
Данило Куаранта
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
14
Samuel Giovane
ЦП
23
Marcello Falzerano
ЦП
54
Никола Фаласко
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
55
Джузеппе Беллуски
ЦФ
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
25
Marco Curto
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ЦП
8
Alessandro Bellemo
(К)
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
90
Симоне Верди
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Асколи
12
Luca Bolletta
ВР
3
Kevin Haveri
ЦЗ
96
Emiliano Rossi
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
21
Пабло Родригес
ЦФ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
20
Liam Kerrigan
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
2
Filippo Scaglia
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
2-3-5
1
14
Куаранта
2
Байейе
18
Ди Таччио
14
23
21
Калигара
55
Беллуски
9
Мендеш
90
Несторовски
54
Фаласко
4-2-2-2
1
Шемпер
93
Барба
14
Иоанну
25
26
6
Йовине
8
92
Коне
90
Верди
7
Да Кунья
10
Кутроне
18
Ди Таччио
8
Гнаоре
8
Гнаоре
18
Ди Таччио
21
Калигара
21
Родригес
21
Родригес
21
Калигара
2
Байейе
7
Миллико
7
Миллико
2
Байейе
9
Мендеш
18
Манцари
18
Манцари
9
Мендеш
14
15
15
14
7
Да Кунья
28
Абильдгор
28
Абильдгор
7
Да Кунья
92
Коне
33
Базелли
33
Базелли
92
Коне
90
Верди
99
Габриеллони
99
Габриеллони
90
Верди
10
Кутроне
9
Мустафа
9
Мустафа
10
Кутроне
Остались в запасе
Асколи
Комо
12
Luca Bolletta
ВР
3
Kevin Haveri
ЦЗ
96
Emiliano Rossi
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
20
Liam Kerrigan
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
2
Filippo Scaglia
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Остались в запасе
12
Luca Bolletta
ВР
3
Kevin Haveri
ЦЗ
96
Emiliano Rossi
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
20
Liam Kerrigan
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
2
Filippo Scaglia
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Статистика матча Асколи - Комо
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Асколи
Италия. Серия В, 14 тур
Асколи
- : -
28.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Ivano Pezzuto, Italy
Стадион:
Cino e Lillo Del Duca, Ascoli Piceno
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