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Расписание матчей
Италия. Серия B
Комо - Катанцаро
Комо - Катанцаро: обзор матча 28 октября 2023
Комо
28.10.2023, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 11 тур
1 : 0
Завершен
Катанцаро
6'
С. Верди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комо - Катанцаро
Желтая карточка
M. Chajia
90'
+4
Желтая карточка
Д. Базелли
90'
+2
Желтая карточка
Н. Иоанну
83'
81'
Замена
А. Доннарумма
️️️️
П. Иеммелло
80'
Замена
Л. Д'Андреа
️️️️
N. Brighenti
Замена
Д. Базелли
️️️️
С. Верди
79'
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
Б. Лассин Коне
79'
Замена
L. Kerrigan
️️️️
M. Curto
75'
73'
Замена
G. Ambrosino
️️️️
Э. Бриньола
Замена
M. Chajia
️️️️
А. Габриеллони
62'
61'
Замена
M. Pompetti
️️️️
L. Verna
61'
Замена
М. Стоппа
️️️️
Т. Бьяши
Желтая карточка
M. Curto
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Верди
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
25
Marco Curto
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
8
Alessandro Bellemo
(К)
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
90
Симоне Верди
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Катанцаро
1
Andrea Fulignati
ВР
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
3
Davide Veroli
ЦЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
77
Панос Кацерис
ЦП
17
Энрико Бриньола
ЦФ
8
L. Verna
ЦФ
27
Яри Вандепутте
ЦФ
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
20
Liam Kerrigan
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
2
Filippo Scaglia
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
Катанцаро
16
Andrea Sala
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
5
Димо Крастев
ЦП
14
Marco Pompetti
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
14
Андреа Оливери
ЦП
19
Маттео Стоппа
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
24
D. Sounas
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Шемпер
14
Иоанну
26
25
93
Барба
84
Кассандро
8
90
Верди
92
Коне
99
Габриеллони
10
Кутроне
3-2-5
1
14
Скогнамилло
23
3
8
Гьон
77
Кацерис
17
Бриньола
9
Иеммелло
14
Бьяши
27
Вандепутте
8
25
20
20
25
90
Верди
33
Базелли
33
Базелли
90
Верди
99
Габриеллони
7
7
99
Габриеллони
92
Коне
7
Да Кунья
7
Да Кунья
92
Коне
8
14
14
8
14
Бьяши
19
Стоппа
19
Стоппа
14
Бьяши
23
16
Д'Андреа
16
Д'Андреа
23
9
Иеммелло
99
Доннарумма
99
Доннарумма
9
Иеммелло
17
Бриньола
70
70
17
Бриньола
Остались в запасе
Комо
Катанцаро
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
2
Filippo Scaglia
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
16
Andrea Sala
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
5
Димо Крастев
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
14
Андреа Оливери
ЦП
24
D. Sounas
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
2
Filippo Scaglia
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
Остались в запасе
16
Andrea Sala
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
5
Димо Крастев
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
14
Андреа Оливери
ЦП
24
D. Sounas
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Статистика матча Комо - Катанцаро
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Катанцаро
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
- : -
30.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 13 тур
Юве Стабиа
1 : 3
24.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Ди Марко
(Чампино)
Стадион:
Джузеппе Синигалья
Новости команд
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