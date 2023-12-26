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Расписание матчей
Италия. Серия B
Козенца - Комо
Козенца - Комо: обзор матча 26 декабря 2023
Козенца
26.12.2023, вторник, 17:00
Италия. Серия В, 19 тур
1 : 2
Завершен
Комо
23'
Д. Тутино
39'
П. Кутроне
50'
С. Верди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Козенца - Комо
90'
+2
Замена
Т. Кассандро
️️️️
П. Кутроне
88'
Желтая карточка
T. Arrigoni
85'
Замена
T. Arrigoni
️️️️
С. Верди
Желтая карточка
Т. Д'Орацио
84'
75'
Замена
M. Chajia
️️️️
А. Габриеллони
Замена
М. Маррас
️️️️
P. Martino
69'
Замена
Ф. Форте
️️️️
С. Маццокки
60'
Замена
Т. Д'Орацио
️️️️
Ф. Сгарби
55'
50'
ГОЛ! 1:2!
С. Верди
Пас отдал
П. Кутроне
Желтая карточка
А. Фонтанароза
48'
39'
ГОЛ! 1:1!
П. Кутроне
Пас отдал
A. Bellemo
Желтая карточка
А. Микаи
30'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тутино
Пас отдал
И. Воца
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Козенца
1
Алессандро Микаи
(К)
ВР
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
4
Pietro Martino
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
14
Джакомо Чало
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
23
Маттиа Вивиани
ЦП
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
8
Alessandro Bellemo
(К)
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
90
Симоне Верди
АП
3
Марко Сала
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Козенца
12
Alessandro Lai
ВР
77
Leonardo Marson
ВР
11
Томмазо Д'Орацио
ЛЗ
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
20
Alessandro Arioli
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
7
Мануэль Маррас
ПВ
13
A. Meroni
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
34
Diego Ronco
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
10
Fabio Rispoli
ЦП
58
Giuseppe Mazzaglia
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
3-2-3-2
1
Микаи
2
23
Вентури
30
Фонтанароза
4
32
Сгарби
14
Чало
42
Воца
23
Вивиани
30
Маццокки
99
Тутино
3-1-2-1-3
1
Шемпер
8
Виньяли
26
93
Барба
28
Абильдгор
8
6
Йовине
90
Верди
99
Габриеллони
10
Кутроне
3
Сала
32
Сгарби
11
Д'Орацио
11
Д'Орацио
32
Сгарби
4
7
Маррас
7
Маррас
4
30
Маццокки
32
Форте
32
Форте
30
Маццокки
10
Кутроне
84
Кассандро
84
Кассандро
10
Кутроне
90
Верди
6
6
90
Верди
99
Габриеллони
7
7
99
Габриеллони
Остались в запасе
Козенца
Комо
12
Alessandro Lai
ВР
77
Leonardo Marson
ВР
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
20
Alessandro Arioli
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
13
A. Meroni
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
34
Diego Ronco
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
10
Fabio Rispoli
ЦП
58
Giuseppe Mazzaglia
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
9
Альберто Черри
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
12
Alessandro Lai
ВР
77
Leonardo Marson
ВР
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
20
Alessandro Arioli
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
13
A. Meroni
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
34
Diego Ronco
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
10
Fabio Rispoli
ЦП
58
Giuseppe Mazzaglia
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
9
Альберто Черри
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Козенца - Комо
3
1
Всего ударов по воротам
4
10
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
20
16
Офсайды
5
0
Количество передач
308
381
Сейвы
4
1
Точность передач %
70
71
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Ди Марко
(Чампино)
Стадион:
Stadio San Vito, Cosenza
Новости команд
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