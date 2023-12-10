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Расписание матчей
Италия. Серия B
Комо - Модена
Комо - Модена: обзор матча 10 декабря 2023
Комо
10.12.2023, воскресенье, 18:15
Италия. Серия В, 16 тур
2 : 1
Завершен
Модена
42'
С. Верди (П)
88'
А. Габриеллони
57'
G. Zaro
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комо - Модена
Красная карточка
Ф. Барба
90'
+9
Замена
T. Arrigoni
️️️️
П. Кутроне
90'
+2
Замена
Т. Кассандро
️️️️
Л. Да Кунья
90'
+2
90'
Замена
R. Giovannini
️️️️
Я. Манкони
88'
Желтая карточка
Л. Стриццоло
ГОЛ! 2:1!
А. Габриеллони
88'
84'
Желтая карточка
А. Риччо
72'
Замена
А. Риччо
️️️️
M. Cotali
71'
Замена
Л. Стриццоло
️️️️
Д. Фальчинелли
Замена
А. Габриеллони
️️️️
С. Верди
66'
57'
ГОЛ! 1:1!
G. Zaro
52'
Желтая карточка
E. Duca
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Верди
42'
Желтая карточка
Л. Да Кунья
33'
Замена
M. Chajia
️️️️
L. Kerrigan
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
8
Alessandro Bellemo
(К)
ЦП
20
Liam Kerrigan
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Модена
16
Riccardo Gagno
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
(К)
ЦЗ
5
Антонио Палумбо
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
17
Якопо Манкони
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
7
Moutir Chajia
ЦП
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
10
Fabio Rispoli
ЦП
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Модена
22
Filippo Vandelli
ВР
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
99
Shady Oukhadda
ЦП
42
Lukas Mondele
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
5
Марио Гарджуло
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
32
Лука Стриццоло
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Шемпер
25
26
93
Барба
28
Абильдгор
8
20
90
Верди
7
Да Кунья
3
Сала
10
Кутроне
4-3-3
16
3
Понси
19
4
29
5
Палумбо
20
10
Тремолада
11
Фальчинелли
17
Манкони
8
7
Да Кунья
84
Кассандро
84
Кассандро
7
Да Кунья
20
7
7
20
10
Кутроне
6
6
10
Кутроне
90
Верди
99
Габриеллони
99
Габриеллони
90
Верди
29
4
Риччо
4
Риччо
29
17
Манкони
20
20
17
Манкони
11
Фальчинелли
32
Стриццоло
32
Стриццоло
11
Фальчинелли
Остались в запасе
Комо
Модена
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
10
Fabio Rispoli
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
22
Filippo Vandelli
ВР
19
Абдул Гибре
ЦЗ
99
Shady Oukhadda
ЦП
42
Lukas Mondele
ЦП
5
Марио Гарджуло
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
10
Fabio Rispoli
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
22
Filippo Vandelli
ВР
19
Абдул Гибре
ЦЗ
99
Shady Oukhadda
ЦП
42
Lukas Mondele
ЦП
5
Марио Гарджуло
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Комо - Модена
1
1
3
Всего ударов по воротам
1
3
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
0
1
Нарушения
4
7
Офсайды
0
2
Количество передач
203
281
Сейвы
2
0
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
0
1
Удары из пределов штрафной
1
2
Удары из-за пределов штрафной
0
1
Матчи команд
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Информация о матче
Главный судья:
Giacomo Camplone, Italy
Стадион:
Джузеппе Синигалья
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