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Расписание матчей
Италия. Серия B
Комо - Парма
Комо - Парма: обзор матча 24 февраля 2024
Комо
24.02.2024, суббота, 18:15
Италия. Серия В, 26 тур
1 : 1
Завершен
Парма
24'
С. Верди
3'
А. Бенедичак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комо - Парма
90'
Желтая карточка
Эрнани
89'
Желтая карточка
Н. Эстевес
Желтая карточка
Э. Гольданига
87'
Замена
M. Chajia
️️️️
С. Верди
80'
77'
Замена
В. Сиприен
️️️️
А. Бернабе
77'
Замена
Г. Шарпантье
️️️️
В. Михаила
Замена
М. Сала
️️️️
Н. Иоанну
71'
70'
Замена
В. Кулибали
️️️️
А. Бенедичак
62'
Замена
Н. Эстевес
️️️️
С. Сом
46'
Замена
А. Партипило
️️️️
Д. Ман
Желтая карточка
Л. Да Кунья
40'
ГОЛ! 1:1!
С. Верди
Пас отдал
Л. Да Кунья
24'
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Бенедичак
Пас отдал
В. Михаила
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
8
Alessandro Bellemo
(К)
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К)
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
23
Эрнани
ЦП
10
Адриан Бернабе
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
10
Fabio Rispoli
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
10
Самуэль Балле
ПВ
3
Марко Сала
ЦФ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Парма
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
21
Антони Партипило
ПВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Шемпер
26
93
Барба
14
Иоанну
18
Гольданига
28
Абильдгор
8
90
Верди
7
Стрефецца
99
Габриеллони
7
Да Кунья
3-1-2-2-2
1
Чичисола
15
Дель Прато
3
Циркати
40
Балог
19
Сом
23
Эрнани
10
Бернабе
27
Ман
7
Михаила
17
9
Бенедичак
90
Верди
7
7
90
Верди
14
Иоанну
3
Сала
3
Сала
14
Иоанну
9
Бенедичак
26
Кулибали
26
Кулибали
9
Бенедичак
19
Сом
24
Эстевес
24
Эстевес
19
Сом
10
Бернабе
25
Сиприен
25
Сиприен
10
Бернабе
27
Ман
21
Партипило
21
Партипило
27
Ман
7
Михаила
9
Шарпантье
9
Шарпантье
7
Михаила
Остались в запасе
Комо
Парма
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
10
Fabio Rispoli
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
10
Самуэль Балле
ПВ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
10
Fabio Rispoli
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
10
Самуэль Балле
ПВ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Остались в запасе
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Комо - Парма
2
2
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
12
Офсайды
3
3
Количество передач
513
346
Сейвы
3
1
Точность передач %
80
71
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
1 : 0
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Киффи
(Падуя)
Стадион:
Джузеппе Синигалья
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