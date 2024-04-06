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Расписание матчей
Италия. Серия B
Катанцаро - Комо
Катанцаро - Комо: обзор матча 06 апреля 2024
Катанцаро
06.04.2024, суббота, 17:15
Италия. Серия В, 32 тур
1 : 2
Завершен
Комо
19'
Я. Вандепутте
62'
А. Габриеллони
67'
Л. Да Кунья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Катанцаро - Комо
90'
Замена
M. Curto
️️️️
П. Кутроне
Желтая карточка
С. Скогнамилло
88'
Замена
А. Доннарумма
️️️️
L. Verna
87'
Желтая карточка
Л. Д'Андреа
78'
77'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
А. Габриеллони
Замена
А. Оливери
️️️️
D. Veroli
76'
Замена
Л. Д'Андреа
️️️️
D. Sounas
76'
71'
Замена
M. Chajia
️️️️
Л. Да Кунья
67'
ГОЛ! 1:2!
Л. Да Кунья
Замена
G. Ambrosino
️️️️
Т. Бьяши
66'
Замена
M. Pompetti
️️️️
Я. Петриччионе
66'
62'
ГОЛ! 1:1!
А. Габриеллони
46'
Замена
Ф. Барба
️️️️
C. Odenthal
46'
Замена
Д. Базелли
️️️️
О. Абильдгор
27'
Желтая карточка
C. Odenthal
ГОЛ! 1:0!
Я. Вандепутте
Пас отдал
D. Veroli
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катанцаро
1
Andrea Fulignati
ВР
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
4
Matias Antonini
ЦЗ
3
Davide Veroli
ЦЗ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
10
Якопо Петриччионе
ОП
9
Пьетро Иеммелло
(К)
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
24
D. Sounas
ЦФ
8
L. Verna
ЦФ
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
6
Алессио Йовине
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
3
Марко Сала
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Катанцаро
16
Andrea Sala
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
14
Marco Pompetti
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
14
Андреа Оливери
ПВ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
19
Маттео Стоппа
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
25
Marco Curto
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
10
Fabio Rispoli
ЦП
10
Самуэль Балле
ПВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
3-1-1-5
1
14
Скогнамилло
4
3
10
Петриччионе
27
Вандепутте
18
14
Бьяши
8
24
9
Иеммелло
2-1-2-1-4
1
Шемпер
18
Гольданига
26
28
Абильдгор
6
Йовине
23
Браунедер
7
Стрефецца
99
Габриеллони
10
Кутроне
7
Да Кунья
3
Сала
10
Петриччионе
14
14
10
Петриччионе
24
16
Д'Андреа
16
Д'Андреа
24
3
14
Оливери
14
Оливери
3
8
99
Доннарумма
99
Доннарумма
8
14
Бьяши
70
70
14
Бьяши
26
93
Барба
93
Барба
26
10
Кутроне
25
25
10
Кутроне
28
Абильдгор
33
Базелли
33
Базелли
28
Абильдгор
7
Да Кунья
7
7
7
Да Кунья
99
Габриеллони
16
Джоаккини
16
Джоаккини
99
Габриеллони
Остались в запасе
Катанцаро
Комо
16
Andrea Sala
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
19
Маттео Стоппа
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
10
Fabio Rispoli
ЦП
10
Самуэль Балле
ПВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
16
Andrea Sala
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
19
Маттео Стоппа
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
10
Fabio Rispoli
ЦП
10
Самуэль Балле
ПВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Катанцаро - Комо
2
1
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
14
Офсайды
5
2
Количество передач
529
315
Сейвы
2
1
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Катанцаро
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
- : -
30.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 13 тур
Юве Стабиа
1 : 3
24.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro
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