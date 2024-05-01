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Расписание матчей
Италия. Серия B
Комо - Циттаделла
Комо - Циттаделла: обзор матча 01 мая 2024
Комо
01.05.2024, среда, 16:00
Италия. Серия В, 36 тур
2 : 1
Завершен
Циттаделла
73'
С. Верди
90+4'
Э. Гольданига
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комо - Циттаделла
90'
+6
Замена
T. Maistrello
️️️️
Л. Кариссони
ГОЛ! 2:0!
Э. Гольданига
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Нсаме
90'
89'
Желтая карточка
Э. Кастрати
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
М. Браунедер
84'
Замена
M. Chajia
️️️️
Г. Стрефецца
84'
83'
Замена
Д. Каррьеро
️️️️
С. Бранка
ГОЛ! 1:0!
С. Верди
Пас отдал
Д. Базелли
73'
66'
Замена
F. Giraudo
️️️️
A. Tessiore
66'
Замена
Л. Пандольфи
️️️️
A. Magrassi
64'
Желтая карточка
A. Magrassi
Замена
Д. Базелли
️️️️
A. Bellemo
62'
Желтая карточка
A. Bellemo
53'
Замена
С. Верди
️️️️
П. Кутроне
50'
25'
Желтая карточка
Н. Паван
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
8
Alessandro Bellemo
(К)
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
3
Марко Сала
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Циттаделла
13
Эльхан Кастрати
ВР
4
Маттео Анжели
ЦЗ
6
Edoardo Sottini
ЦЗ
24
Лоренцо Кариссони
ПЗ
26
Никола Паван
ОП
8
Francesco Amatucci
ЦП
23
Симоне Бранка
(К)
ЦП
16
Алессио Вита
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
8
Filippo Pittarello
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
90
Симоне Верди
АП
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
29
Akim Djibril
ЦП
19
Claudio Cassano
ЦФ
7
Лука Пандольфи
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
2-3-1-4
1
Шемпер
93
Барба
18
Гольданига
6
Йовине
23
Браунедер
8
7
Стрефецца
3
Сала
99
Габриеллони
10
Кутроне
7
Да Кунья
3-1-4-2
13
Кастрати
24
Кариссони
6
4
Анжели
26
Паван
23
Бранка
16
Вита
18
8
9
8
8
33
Базелли
33
Базелли
8
7
Стрефецца
7
7
7
Стрефецца
10
Кутроне
90
Верди
90
Верди
10
Кутроне
23
Браунедер
17
Нсаме
17
Нсаме
23
Браунедер
18
98
98
18
23
Бранка
20
Каррьеро
20
Каррьеро
23
Бранка
9
7
Пандольфи
7
Пандольфи
9
24
Кариссони
45
45
24
Кариссони
Остались в запасе
Комо
Циттаделла
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
29
Akim Djibril
ЦП
19
Claudio Cassano
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Остались в запасе
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
29
Akim Djibril
ЦП
19
Claudio Cassano
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Эдоардо Горини
Статистика матча Комо - Циттаделла
2
3
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
9
Нарушения
11
18
Офсайды
2
3
Количество передач
504
249
Сейвы
6
6
Точность передач %
82
64
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
10
3
Матчи команд
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Информация о матче
Главный судья:
Francesco Cosso, Italy
Стадион:
Джузеппе Синигалья
Новости команд
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