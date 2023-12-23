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Расписание матчей
Италия. Серия B
Комо - Палермо
Комо - Палермо: обзор матча 23 декабря 2023
Комо
23.12.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 18 тур
3 : 3
Завершен
Палермо
46'
П. Кутроне
58'
А. Габриеллони
90+2'
С. Верди (П)
17'
Ф. Ди Франческо
63'
Я. Сегре
82'
С. Гравес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комо - Палермо
ГОЛ с пенальти! 3:3!
С. Верди
90'
+2
90'
+1
Красная карточка
I. Marconi
86'
Замена
А. Матею
️️️️
Р. Инсинье
Замена
С. Верди
️️️️
Л. Да Кунья
86'
Замена
А. Черри
️️️️
П. Кутроне
86'
82'
ГОЛ! 2:3!
С. Гравес
Пас отдал
Л. Штулац
Желтая карточка
Л. Да Кунья
81'
78'
Замена
Л. Штулац
️️️️
К. Гомес
70'
Замена
A. Vasic
️️️️
Л. Хендерсон
69'
Замена
Ф. Ди Мариано
️️️️
Ф. Ди Франческо
Желтая карточка
M. Curto
67'
Желтая карточка
П. Кутроне
66'
63'
ГОЛ! 2:2!
Я. Сегре
Пас отдал
М. Луиджи Брунори
ГОЛ! 2:1!
А. Габриеллони
Пас отдал
M. Curto
58'
53'
Желтая карточка
I. Marconi
48'
Желтая карточка
И. Неделчару
ГОЛ! 1:1!
П. Кутроне
Пас отдал
M. Curto
46'
Замена
А. Габриеллони
️️️️
Д. Базелли
46'
Замена
M. Chajia
️️️️
Т. Кассандро
46'
46'
Замена
G. Aurelio
️️️️
К. Лунд
Желтая карточка
М. Сала
41'
17'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Ди Франческо
Пас отдал
К. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
4
Matteo Solini
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
8
Alessandro Bellemo
(К)
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
3
Марко Сала
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Палермо
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
6
Клаудио Гомес
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
8
Якопо Сегре
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
99
Маттео Луиджи Брунори
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
34
Diego Ronco
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
7
Moutir Chajia
ЦП
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
10
Fabio Rispoli
ЦП
90
Симоне Верди
АП
9
Альберто Черри
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Палермо
25
Adnan Kanurić
ВР
91
Sebastiano Desplanches
ВР
24
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
30
Никола Валенте
ПВ
14
Aljosa Vasic
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
4-1-2-3
1
Шемпер
25
26
4
84
Кассандро
28
Абильдгор
8
33
Базелли
7
Да Кунья
10
Кутроне
3
Сала
4-1-2-2-2
28
Гравес
24
Неделчару
15
25
Лунд
6
Гомес
6
Хендерсон
8
Сегре
94
Инсинье
29
Ди Франческо
99
Брунори
22
84
Кассандро
7
7
84
Кассандро
7
Да Кунья
90
Верди
90
Верди
7
Да Кунья
10
Кутроне
9
Черри
9
Черри
10
Кутроне
33
Базелли
99
Габриеллони
99
Габриеллони
33
Базелли
25
Лунд
24
24
25
Лунд
94
Инсинье
37
Матею
37
Матею
94
Инсинье
6
Гомес
4
Штулац
4
Штулац
6
Гомес
29
Ди Франческо
23
Ди Мариано
23
Ди Мариано
29
Ди Франческо
6
Хендерсон
14
14
6
Хендерсон
Остались в запасе
Комо
Палермо
22
Мауро Виджорито
ВР
34
Diego Ronco
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
10
Fabio Rispoli
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
25
Adnan Kanurić
ВР
91
Sebastiano Desplanches
ВР
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
30
Никола Валенте
ПВ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
34
Diego Ronco
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
6
Алессио Йовине
ЦП
10
Fabio Rispoli
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Остались в запасе
25
Adnan Kanurić
ВР
91
Sebastiano Desplanches
ВР
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
30
Никола Валенте
ПВ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Комо - Палермо
4
1
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
14
Офсайды
4
3
Количество передач
394
432
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
- : -
28.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Джузеппе Синигалья
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