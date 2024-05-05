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Расписание матчей
Италия. Серия B
Модена - Комо
Модена - Комо: обзор матча 05 мая 2024
Модена
05.05.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия В, 37 тур
0 : 0
Завершен
Комо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Модена - Комо
Замена
N. Corrado
️️️️
А. Палумбо
81'
Замена
Л. Стриццоло
️️️️
E. Gliozzi
81'
80'
Замена
C. Odenthal
️️️️
Т. Кассандро
80'
Замена
Н. Иоанну
️️️️
М. Сала
80'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
А. Габриеллони
58'
Замена
П. Кутроне
️️️️
С. Верди
58'
Замена
О. Абильдгор
️️️️
Д. Базелли
23'
Желтая карточка
Э. Гольданига
Желтая карточка
L. Magnino
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Модена
16
Riccardo Gagno
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
(К)
ЦЗ
8
Simone Santoro
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
5
Антонио Палумбо
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Модена
22
Filippo Vandelli
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
33
Cristian Cauz
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
91
Niccolò Corrado
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
17
Якопо Манкони
ЦФ
32
Лука Стриццоло
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
6
Алессио Йовине
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
8
Alessandro Bellemo
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
4-4-2
16
29
19
4
4
Риччо
8
17
5
Палумбо
5
Баттистелла
9
8
3-2-2-3
1
Шемпер
84
Кассандро
93
Барба
18
Гольданига
33
Базелли
23
Браунедер
7
Стрефецца
90
Верди
3
Сала
99
Габриеллони
7
Да Кунья
5
Палумбо
91
91
5
Палумбо
9
32
Стриццоло
32
Стриццоло
9
3
Сала
14
Иоанну
14
Иоанну
3
Сала
84
Кассандро
26
26
84
Кассандро
33
Базелли
28
Абильдгор
28
Абильдгор
33
Базелли
90
Верди
10
Кутроне
10
Кутроне
90
Верди
99
Габриеллони
17
Нсаме
17
Нсаме
99
Габриеллони
Остались в запасе
Модена
Комо
22
Filippo Vandelli
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
33
Cristian Cauz
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
17
Якопо Манкони
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
8
Alessandro Bellemo
ЦП
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
22
Filippo Vandelli
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
33
Cristian Cauz
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
17
Якопо Манкони
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
8
Alessandro Bellemo
ЦП
77
Tommaso Fumagalli
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Модена - Комо
1
1
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
12
Офсайды
2
0
Количество передач
229
648
Сейвы
2
1
Точность передач %
67
88
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Матчи команд
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Лука Зуфферли
(Удине)
Стадион:
Альберто Бралья
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