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Расписание матчей
Италия. Серия B
Специя - Комо
Специя - Комо: обзор матча 03 сентября 2023
Специя
03.09.2023, воскресенье, 19:30
Италия. Серия В, 4 тур
0 : 1
Завершен
Комо
24'
Ф. Барба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Комо
Желтая карточка
Р. Куда
90'
+6
84'
Замена
T. Arrigoni
️️️️
Б. Лассин Коне
84'
Замена
С. Верди
️️️️
П. Кутроне
Желтая карточка
Ф. Бандинелли
75'
Желтая карточка
Ф. Кассата
73'
73'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Л. Да Кунья
Замена
Ф. Кассата
️️️️
Л. Мюль
71'
68'
Желтая карточка
M. Curto
Желтая карточка
Л. Мюль
67'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
Ф. Пио Эспозито
66'
63'
Замена
М. Мустафа
️️️️
А. Габриеллони
Замена
С. Эспозито
️️️️
Ш. Журковски
57'
Замена
Р. Куда
️️️️
А. Экдаль
56'
55'
Желтая карточка
Л. Да Кунья
Замена
С. Элиа
️️️️
И. Гелашвили
46'
45'
Желтая карточка
Б. Лассин Коне
24'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Барба
Желтая карточка
Ф. Пио Эспозито
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ЦП
8
Alessandro Bellemo
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
29
Франческо Кассата
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
80
Рашид Куда
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
71
Сальваторе Элиа
ПВ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
20
Liam Kerrigan
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
3-2-3-2
1
Дронговски
3
Гелашвили
5
Мюль
43
Николау
8
Моутинью
98
Амьен-Аду
23
Бандинелли
8
Экдаль
14
Журковски
94
Пио Эспозито
16
Антонуччи
4-2-1-3
1
Шемпер
26
93
Барба
14
Иоанну
25
6
Йовине
8
92
Коне
10
Кутроне
99
Габриеллони
7
Да Кунья
14
Журковски
94
Эспозито
94
Эспозито
14
Журковски
5
Мюль
29
Кассата
29
Кассата
5
Мюль
8
Экдаль
80
Куда
80
Куда
8
Экдаль
3
Гелашвили
71
Элиа
71
Элиа
3
Гелашвили
94
Пио Эспозито
99
Кроллис
99
Кроллис
94
Пио Эспозито
92
Коне
6
6
92
Коне
7
Да Кунья
33
Базелли
33
Базелли
7
Да Кунья
10
Кутроне
90
Верди
90
Верди
10
Кутроне
99
Габриеллони
9
Мустафа
9
Мустафа
99
Габриеллони
Остались в запасе
Специя
Комо
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
15
Niccolò Pietra
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
7
Moutir Chajia
ЦП
20
Liam Kerrigan
ЦП
2
Filippo Scaglia
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
15
Niccolò Pietra
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
7
Moutir Chajia
ЦП
20
Liam Kerrigan
ЦП
2
Filippo Scaglia
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Специя - Комо
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
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1 : 0
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