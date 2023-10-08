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Расписание матчей
Италия. Серия B
Комо - Кремонезе
Комо - Кремонезе: обзор матча 08 октября 2023
Комо
08.10.2023, воскресенье, 17:15
Италия. Серия В, 9 тур
1 : 3
Завершен
Кремонезе
52'
П. Кутроне
16'
М. Кода (П)
32'
Д. Окереке
64'
М. Кода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комо - Кремонезе
88'
Желтая карточка
М. Бьянкетти
80'
Замена
Ч. Пикель
️️️️
М. Кастаньетти
Замена
L. Kerrigan
️️️️
Т. Кассандро
78'
77'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
Пенальти не реализован!
П. Кутроне
73'
Замена
Д. Базелли
️️️️
О. Абильдгор
71'
68'
Красная карточка
Л. Лочошвили
64'
ГОЛ! 1:3!
М. Кода
Пас отдал
Ф. Тсаджут
Замена
М. Мустафа
️️️️
С. Верди
63'
Замена
А. Габриеллони
️️️️
Л. Да Кунья
62'
62'
Замена
Д. Куальята
️️️️
Л. Дзанимачча
62'
Замена
Ф. Тсаджут
️️️️
Ф. Васкес
ГОЛ! 1:2!
П. Кутроне
Пас отдал
Н. Иоанну
52'
Замена
M. Chajia
️️️️
Ф. Барба
46'
46'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
М. Коллоколо
46'
Замена
Ж. Маер
️️️️
Д. Окереке
32'
ГОЛ! 0:2!
Д. Окереке
22'
Желтая карточка
М. Коллоколо
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Кода
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
8
Alessandro Bellemo
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
29
Давид Окереке
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
20
Liam Kerrigan
ЦП
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Кремонезе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
27
Alessio Brambilla
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Шемпер
26
93
Барба
14
Иоанну
25
28
Абильдгор
84
Кассандро
8
90
Верди
10
Кутроне
7
Да Кунья
4-1-1-2-2
1
Сарр
60
Антов
15
Бьянкетти
24
Лочошвили
17
Серникола
4
Кастаньетти
18
Коллоколо
98
Дзанимачча
20
Васкес
9
Кода
29
Окереке
28
Абильдгор
33
Базелли
33
Базелли
28
Абильдгор
93
Барба
7
7
93
Барба
84
Кассандро
20
20
84
Кассандро
90
Верди
9
Мустафа
9
Мустафа
90
Верди
7
Да Кунья
99
Габриеллони
99
Габриеллони
7
Да Кунья
98
Дзанимачча
12
Куальята
12
Куальята
98
Дзанимачча
4
Кастаньетти
18
Пикель
18
Пикель
4
Кастаньетти
18
Коллоколо
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
18
Коллоколо
29
Окереке
37
Маер
37
Маер
29
Окереке
20
Васкес
74
Тсаджут
74
Тсаджут
20
Васкес
Остались в запасе
Комо
Кремонезе
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
99
Андреас Юнгдаль
ВР
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
27
Alessio Brambilla
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
27
Alessio Brambilla
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Комо - Кремонезе
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
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