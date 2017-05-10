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Максим Астафьев
Статистика
Максим Астафьев - статистика
Завершил карьеру
8 декабря 1982 (43)
#4 | Полузащитник
169 см | 66 кг
Россия
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Россия. ФНЛ 2016/2017
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Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 2001
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мордовия
18
4
0
1
1
СКА-Хабаровск
8
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
10.05.2017
Спартак-2
60' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
29.04.2017
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
17.04.2017
Зенит-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
СКА-Хабаровск
2 : 3
08.04.2017
Динамо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
3 : 1
01.04.2017
СКА-Хабаровск
1' - 87'
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
26.03.2017
Тюмень
1' - 90'
10'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Шинник
1 : 0
19.03.2017
СКА-Хабаровск
1' - 63'
17'
Россия. ФНЛ, 26 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
12.03.2017
Сокол
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Мордовия
1 : 0
30.10.2016
Спартак-Нальчик
1' - 68'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
1 : 2
22.10.2016
Мордовия
1' - 80'
71'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Мордовия
2 : 2
15.10.2016
Зенит-2
1' - 81'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1 : 2
08.10.2016
Мордовия
1' - 87'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Енисей
4 : 0
26.09.2016
Мордовия
1' - 70'
61'
70'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Мордовия
1 : 1
17.09.2016
Тюмень
1' - 83'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Шинник
1 : 0
10.09.2016
Мордовия
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Мордовия
0 : 0
03.09.2016
Сокол
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Факел
1 : 2
28.08.2016
Мордовия
1' - 87'
36'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Мордовия
1 : 3
21.08.2016
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Нефтехимик
1 : 0
17.08.2016
Мордовия
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Cибирь
1 : 0
13.08.2016
Мордовия
1' - 90'
45'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Мордовия
5 : 0
06.08.2016
Химки
1' - 90'
82'
Россия. ФНЛ, 5 тур
СКА-Хабаровск
1 : 3
31.07.2016
Мордовия
1' - 90'
72'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Мордовия
0 : 0
27.07.2016
Тамбов
1' - 80'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тосно
1 : 0
23.07.2016
Мордовия
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Спартак-2
2 : 0
16.07.2016
Мордовия
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
1 : 0
11.07.2016
Мордовия
1' - 90'
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