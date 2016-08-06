Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Химки
Мордовия - Химки: обзор матча 06 августа 2016
Мордовия
06.08.2016, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
5 : 0
Завершен
Химки
1'
П. Деобальд
43'
П. Деобальд
49'
А. Алхазов (П)
71'
А. Саркисов
82'
М. Астафьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Химки
ГОЛ! 5:0!
М. Астафьев
82'
Замена
А. Малоян
️️️️
П. Деобальд
76'
Замена
А. Пазин
️️️️
А. Амбарцумян
73'
ГОЛ! 4:0!
А. Саркисов
71'
70'
Замена
С. Ефимов
️️️️
М. Гащенков
Желтая карточка
Р. Сабитов
68'
67'
Желтая карточка
Д. Малания
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Алхазов
67'
Замена
А. Дегтярев
️️️️
П. Игнатович
61'
58'
Замена
А. Мостовой
️️️️
М. Петрусев
Желтая карточка
П. Игнатович
56'
51'
Замена
И. Чернышов
️️️️
И. Кузьмичев
49'
Желтая карточка
В. Исупов
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Алхазов
49'
46'
Замена
Д. Малания
️️️️
Н. Кирсанов
ГОЛ! 2:0!
П. Деобальд
43'
ГОЛ! 1:0!
П. Деобальд
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
4
Николай Тюнин
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Мордовия
22
Игорь Кот
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
10
Илья Петров
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
13
Станислав Ефимов
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
4-3-1-2
25
Чебану
27
Лебедев
5
Багаев
19
Осипов
27
Молодцов
29
Игнатович
34
Сабитов
4
Астафьев
57
Деобальд
13
Алхазов
10
Амбарцумян
2-2-3-2-1
18
Исупов
5
Шумских
26
Чернышов
9
Лапин
27
Заика
4
Тюнин
53
Казаев
77
Гащенков
10
Кирсанов
8
Петрусев
11
Кузьмичев
10
Амбарцумян
11
Пазин
11
Пазин
10
Амбарцумян
13
Алхазов
11
Саркисов
11
Саркисов
13
Алхазов
29
Игнатович
11
Дегтярев
11
Дегтярев
29
Игнатович
57
Деобальд
0
Малоян
0
Малоян
57
Деобальд
77
Гащенков
13
Ефимов
13
Ефимов
77
Гащенков
10
Кирсанов
20
Малания
20
Малания
10
Кирсанов
8
Петрусев
77
Мостовой
77
Мостовой
8
Петрусев
Остались в запасе
Мордовия
Химки
22
Игорь Кот
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
Остались в запасе
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
1
Дмитрий Цицилин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Мордовия - Химки
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Старт
Новости команд
Все
Мордовия
Химки
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+