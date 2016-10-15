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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Зенит-2
Мордовия - Зенит-2: обзор матча 15 октября 2016
Мордовия
15.10.2016, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
2 : 2
Завершен
Зенит-2
32'
Е. Осипов
61'
П. Деобальд
66'
А. Гасилин
82'
А. Гасилин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Зенит-2
Желтая карточка
А. Саркисов
90'
+1
82'
ГОЛ! 2:2!
А. Гасилин
Замена
И. Лукьянов
️️️️
М. Астафьев
81'
75'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Т. Мустафин
73'
Желтая карточка
И. Зуев
Замена
А. Дегтярев
️️️️
П. Деобальд
72'
Замена
А. Кренделев
️️️️
А. Амбарцумян
68'
66'
ГОЛ! 2:1!
А. Гасилин
65'
Замена
И. Камышев
️️️️
М. Проничев
ГОЛ! 2:0!
П. Деобальд
61'
46'
Замена
А. Гасилин
️️️️
А. Исаев
46'
Замена
А. Евсеев
️️️️
Н. Саламатов
43'
Желтая карточка
Н. Саламатов
ГОЛ! 1:0!
Е. Осипов
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
23
Артем Леонов
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
4
Максим Астафьев
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
94
Станислав Захарченко
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Зенит-2
50
Никита Гойло
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
94
Алексей Евсеев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
4-3-1-2
23
Леонов
27
Лебедев
4
Чалов
19
Осипов
27
Молодцов
22
Иванов
34
Сабитов
4
Астафьев
57
Деобальд
10
Амбарцумян
11
Саркисов
3-1-4-2
23
Бабурин
26
Мустафин
58
Зуев
33
Йованович
10
Исаев
10
Саламатов
40
Бавин
18
Зырянов
91
Ящук
91
Долгов
34
Проничев
10
Амбарцумян
33
Кренделев
33
Кренделев
10
Амбарцумян
4
Астафьев
9
Лукьянов
9
Лукьянов
4
Астафьев
57
Деобальд
11
Дегтярев
11
Дегтярев
57
Деобальд
26
Мустафин
77
Зиньковский
77
Зиньковский
26
Мустафин
10
Саламатов
94
Евсеев
94
Евсеев
10
Саламатов
34
Проничев
11
Камышев
11
Камышев
34
Проничев
10
Исаев
19
Гасилин
19
Гасилин
10
Исаев
Остались в запасе
Мордовия
Зенит-2
94
Станислав Захарченко
ЦП
25
Илья Чебану
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
10
Илья Петров
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
17
Кирилл Костин
ЦЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
50
Никита Гойло
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
94
Станислав Захарченко
ЦП
25
Илья Чебану
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
10
Илья Петров
ЦП
Остались в запасе
17
Кирилл Костин
ЦЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
50
Никита Гойло
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Мордовия - Зенит-2
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Зенит-2
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1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
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