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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Мордовия
Cибирь - Мордовия: обзор матча 13 августа 2016
Cибирь
13.08.2016, суббота, 12:30
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 0
Завершен
Мордовия
74'
Е. Чеботару
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Мордовия
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
М. Мищенко
90'
Замена
В. Азаров
️️️️
Н. Глушков
86'
84'
Красная карточка
И. Петров
83'
Замена
И. Петров
️️️️
Е. Осипов
Замена
Е. Качан
️️️️
А. Гладышев
79'
Замена
Р. Беляев
️️️️
М. Андреев
76'
ГОЛ! 1:0!
Е. Чеботару
74'
71'
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Алхазов
64'
Желтая карточка
А. Амбарцумян
62'
Замена
А. Дегтярев
️️️️
П. Деобальд
45'
Желтая карточка
М. Астафьев
Желтая карточка
А. Гладышев
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
47
Никита Глушков
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
77
Максим Андреев
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
45
Максим Вотинов
ЦФ
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
4
Максим Астафьев
ПП
13
Александр Алхазов
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
95
Араик Овсепян
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Мордовия
23
Артем Леонов
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
10
Илья Петров
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
4-4-1-1
22
Цыган
4
Выходил
29
Мищенко
3
Плопа
28
Магаль
5
Гладышев
47
Глушков
37
Чеботару
4
Рухаиа
77
Андреев
45
Вотинов
4-3-1-2
25
Чебану
27
Лебедев
5
Багаев
19
Осипов
27
Молодцов
4
Астафьев
34
Сабитов
29
Игнатович
57
Деобальд
10
Амбарцумян
13
Алхазов
29
Мищенко
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
29
Мищенко
47
Глушков
99
Азаров
99
Азаров
47
Глушков
5
Гладышев
80
Качан
80
Качан
5
Гладышев
77
Андреев
7
Беляев
7
Беляев
77
Андреев
19
Осипов
10
Петров
10
Петров
19
Осипов
57
Деобальд
11
Дегтярев
11
Дегтярев
57
Деобальд
13
Алхазов
11
Саркисов
11
Саркисов
13
Алхазов
Остались в запасе
Cибирь
Мордовия
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
95
Араик Овсепян
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
23
Артем Леонов
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
95
Араик Овсепян
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
23
Артем Леонов
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Cибирь - Мордовия
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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Cибирь
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