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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Мордовия
Спартак-2 - Мордовия: обзор матча 16 июля 2016
Спартак-2
16.07.2016, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
2 : 0
Завершен
Мордовия
54'
А. Федчук
75'
Е. Рудковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Мордовия
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
П. Яковлев
90'
+2
90'
Желтая карточка
Р. Сабитов
78'
Замена
А. Малоян
️️️️
А. Саркисов
76'
Замена
Ю. Лебедев
️️️️
А. Молодцов
ГОЛ! 2:0!
Е. Рудковский
75'
Желтая карточка
В. Гранат
74'
Замена
А. Руденко
️️️️
А. Федчук
72'
70'
Замена
П. Игнатович
️️️️
И. Лукьянов
Замена
Е. Рудковский
️️️️
З. Бакаев
66'
60'
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
А. Пазин
ГОЛ! 1:0!
А. Федчук
54'
5'
Желтая карточка
А. Молодцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
10
Илья Петров
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
4
Максим Астафьев
ПП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
10
Егор Рудковский
ЦП
70
Иппэй Синодзука
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
Мордовия
22
Игорь Кот
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
57
Павел Деобальд
АП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
3-4-2-1
47
Филиппов
22
Хомуха
13
Гранат
18
Паршивлюк
2
Шанбиев
8
Самсонов
99
Гулиев
83
Пантелеев
77
Бакаев
91
Яковлев
10
Федчук
3-1-4-2
25
Чебану
27
Молодцов
19
Осипов
5
Багаев
11
Пазин
4
Астафьев
10
Петров
34
Сабитов
88
Иванов
11
Саркисов
9
Лукьянов
77
Бакаев
10
Рудковский
10
Рудковский
77
Бакаев
77
Бакаев
70
Синодзука
70
Синодзука
77
Бакаев
91
Яковлев
20
Полубояринов
20
Полубояринов
91
Яковлев
10
Федчук
19
Руденко
19
Руденко
10
Федчук
27
Молодцов
27
Лебедев
27
Лебедев
27
Молодцов
9
Лукьянов
29
Игнатович
29
Игнатович
9
Лукьянов
11
Саркисов
0
Малоян
0
Малоян
11
Саркисов
11
Пазин
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
11
Пазин
Остались в запасе
Спартак-2
Мордовия
96
Александр Лихачев
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
Главный тренер
Евгений Бушманов
22
Игорь Кот
ВР
57
Павел Деобальд
АП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
96
Александр Лихачев
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
57
Павел Деобальд
АП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Спартак-2 - Мордовия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
академии "Спартак"
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11 сентября
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21 августа
1
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