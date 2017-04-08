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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Динамо
СКА-Хабаровск - Динамо: обзор матча 08 апреля 2017
СКА-Хабаровск
08.04.2017, суббота, 08:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
2 : 3
Завершен
Динамо
13'
Х. Эдуардо Лескано
88'
Р. Корян
24'
К. Панченко
31'
К. Панченко
44'
К. Панченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Динамо
90'
+3
Замена
А. Сапета
️️️️
К. Панченко
Желтая карточка
А. Кобялко
89'
Замена
А. Димидко
️️️️
Н. Калинский
89'
ГОЛ! 2:3!
Р. Корян
88'
79'
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
Е. Луценко
Замена
А. Кобялко
️️️️
М. Казанков
79'
68'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
А. Зотов
Желтая карточка
Н. Калинский
65'
61'
Желтая карточка
И. Маркелов
59'
Желтая карточка
А. Соснин
57'
Замена
И. Маркелов
️️️️
И. Темников
Замена
Р. Корян
️️️️
Т. Микуцкис
46'
44'
ГОЛ! 1:3!
К. Панченко
31'
ГОЛ! 1:2!
К. Панченко
24'
ГОЛ! 1:1!
К. Панченко
ГОЛ! 1:0!
Х. Эдуардо Лескано
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
55
Александр Криворучко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
60
Максим Казанков
ПВ
26
Александр Черевко
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
СКА-Хабаровск
29
Владислав Соромытько
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
9
Руслан Корян
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
41
Александр Сапета
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
3-4-1-2
55
Криворучко
59
Иванов
3
Удалый
5
Микуцкис
30
Друзин
69
Дедечко
78
Калинский
4
Астафьев
60
Казанков
23
Лескано
26
Черевко
3-2-2-1-2
1
Шунин
11
Темников
8
Хольмен
21
Белоруков
34
Козлов
18
Морозов
21
Зотов
23
Соснин
77
Катрич
8
Панченко
48
Луценко
78
Калинский
2
Димидко
2
Димидко
78
Калинский
5
Микуцкис
9
Корян
9
Корян
5
Микуцкис
60
Казанков
22
Кобялко
22
Кобялко
60
Казанков
21
Зотов
6
Кузьмин
6
Кузьмин
21
Зотов
8
Панченко
41
Сапета
41
Сапета
8
Панченко
11
Темников
88
Маркелов
88
Маркелов
11
Темников
48
Луценко
9
Бечирай
9
Бечирай
48
Луценко
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Динамо
29
Владислав Соромытько
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Андрей Гордеев
42
Сергей Нарубин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
29
Владислав Соромытько
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
10
Артур Рылов
ПП
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Динамо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
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