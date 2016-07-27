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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Тамбов
Мордовия - Тамбов: обзор матча 27 июля 2016
Мордовия
27.07.2016, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 0
Завершен
Тамбов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Тамбов
90'
+2
Замена
А. Зюзинс
️️️️
М. Трусевич
90'
+1
Замена
П. Орлов
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
П. Деобальд
️️️️
А. Саркисов
84'
Замена
А. Алхазов
️️️️
М. Астафьев
80'
Замена
И. Петров
️️️️
А. Пазин
74'
66'
Замена
И. Спицын
️️️️
А. Дутов
64'
Замена
В. Сорокин
️️️️
С. Шевчук
Замена
П. Игнатович
️️️️
И. Лукьянов
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
11
Артур Саркисов
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
70
Сергей Шевчук
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Мордовия
22
Игорь Кот
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
10
Илья Петров
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
13
Александр Алхазов
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
21
Павел Орлов
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
18
Илья Спицын
ЦП
97
Сергей Гаранжа
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
4-1-2-3
25
Чебану
5
Багаев
4
Чалов
19
Осипов
27
Молодцов
11
Пазин
34
Сабитов
4
Астафьев
10
Амбарцумян
9
Лукьянов
11
Саркисов
4-1-3-1-1
81
Смирнов
22
Рыбин
19
Михалев
4
Овсиенко
55
Шляков
66
Дутов
70
Шевчук
25
Поярков
30
Трусевич
7
Чернышов
13
Дорожкин
9
Лукьянов
29
Игнатович
29
Игнатович
9
Лукьянов
11
Пазин
10
Петров
10
Петров
11
Пазин
11
Саркисов
57
Деобальд
57
Деобальд
11
Саркисов
4
Астафьев
13
Алхазов
13
Алхазов
4
Астафьев
13
Дорожкин
21
Орлов
21
Орлов
13
Дорожкин
30
Трусевич
17
Зюзинс
17
Зюзинс
30
Трусевич
66
Дутов
18
Спицын
18
Спицын
66
Дутов
70
Шевчук
15
Сорокин
15
Сорокин
70
Шевчук
Остались в запасе
Мордовия
Тамбов
21
Алексей Бердников
ЦЗ
22
Игорь Кот
ВР
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
1
Даниил Гавиловский
ВР
11
Алексей Аверьянов
ЛП
97
Сергей Гаранжа
ЦП
Остались в запасе
21
Алексей Бердников
ЦЗ
22
Игорь Кот
ВР
0
Артур Малоян
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниил Гавиловский
ВР
11
Алексей Аверьянов
ЛП
97
Сергей Гаранжа
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Мордовия - Тамбов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Старт
Новости команд
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