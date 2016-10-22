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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Мордовия
Волгарь - Мордовия: обзор матча 22 октября 2016
Волгарь
22.10.2016, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
1 : 2
Завершен
Мордовия
51'
Р. Акбашев
15'
А. Дегтярев (П)
71'
М. Астафьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Мордовия
Желтая карточка
С. Веркашанский
90'
+1
Замена
А. Дышеков
️️️️
М. Яковлев
89'
Замена
Т. Букия
️️️️
Р. Акбашев
83'
Замена
А. Радченко
️️️️
О. Шалаев
82'
80'
Замена
Д. Чалов
️️️️
М. Астафьев
71'
ГОЛ! 1:2!
М. Астафьев
70'
Замена
А. Кренделев
️️️️
Р. Сабитов
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Болонин
69'
65'
Замена
А. Молодцов
️️️️
Ю. Лебедев
63'
Замена
И. Лукьянов
️️️️
П. Деобальд
ГОЛ! 1:1!
Р. Акбашев
51'
45'
Желтая карточка
Р. Сабитов
Желтая карточка
С. Зуйков
37'
Желтая карточка
Р. Акбашев
20'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Дегтярев
9'
Желтая карточка
Ю. Лебедев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
2
Евгений Кирисов
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
Мордовия
23
Артем Леонов
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
22
Андрей Иванов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
10
Темури Букия
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Мордовия
22
Игорь Кот
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
33
Александр Кренделев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
4-1-4-1
71
Бучнев
23
Зуйков
53
Юрганов
15
Плиев
11
Сутормин
18
Шалаев
2
Кирисов
99
Акбашев
9
Яковлев
9
Веркашанский
11
Болонин
3-4-1-2
23
Леонов
27
Лебедев
19
Осипов
5
Багаев
4
Астафьев
22
Иванов
34
Сабитов
29
Игнатович
57
Деобальд
11
Дегтярев
10
Амбарцумян
11
Болонин
70
Кабутов
70
Кабутов
11
Болонин
99
Акбашев
10
Букия
10
Букия
99
Акбашев
9
Яковлев
33
Дышеков
33
Дышеков
9
Яковлев
18
Шалаев
27
Радченко
27
Радченко
18
Шалаев
4
Астафьев
4
Чалов
4
Чалов
4
Астафьев
27
Лебедев
27
Молодцов
27
Молодцов
27
Лебедев
34
Сабитов
33
Кренделев
33
Кренделев
34
Сабитов
57
Деобальд
9
Лукьянов
9
Лукьянов
57
Деобальд
Остались в запасе
Волгарь
Мордовия
30
Дмитрий Саганович
ВР
92
Алексей Скворцов
ЦФ
10
Руслан Газзаев
ЦП
22
Игорь Кот
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
10
Илья Петров
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
92
Алексей Скворцов
ЦФ
10
Руслан Газзаев
ЦП
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
10
Илья Петров
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Волгарь - Мордовия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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